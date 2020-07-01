从7月1日起可以前往欧洲旅行. July. 01, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 从今天(1日)开始，韩国人可以再次去欧洲旅行了。BBC等媒体上月29日(当地时间)报道说，欧盟(EU)决定允许包括韩国在内的共14个国家的公民进入欧盟。 允许入境的国家包括韩国、日本、澳大利亚、加拿大、阿尔及利亚、格鲁吉亚、黑山、摩洛哥、新西兰、卢旺达、塞尔维亚、泰国、突尼斯和乌拉圭。据英国广播公司(BBC)报道，在两周内，人口10万人中新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)新增确诊患者低于欧盟平均值，判断认为入境也是安全的，因此允许这些国家的公民入境。 每日新增确诊患者仍为6000名至3万名的美国、巴西、俄罗斯等国家被排除在外。中国新增确诊病例少于欧盟平均水平，但由于中国政府限制欧盟公民进入中国，因此中国未能进入该名单。 欧盟表示：“如果中国提出允许欧盟旅游者进入中国的相互协议，中国也将被纳入允许入境的国家之列。”另外，2周修改一次入境许可国家名单，因此美国等国家也有可能根据情况被追加入内。是否允许英国公民入境，将在脱欧谈判中另行确定。 此前随着新冠肺炎疫情的迅速扩散，欧盟关闭了成员国之间的边境，并禁止第三国公民旅行等非必要入境。但是，最近新冠肺炎疫情的扩散速度放缓，执行委员会从上月10日开始选定了解除入境禁令的国家。 欧盟不允许美国人入境，因贸易战争等而恶化的欧洲和美国之间的关系预计会持续一段时间。《纽约时报》(NYT)报道称，“特朗普总统今年3月禁止欧洲人去美国旅行时，欧盟领导人非常愤怒。随着此次欧盟将美国排除在解禁国家名单之外，美国的名声在全球范围内将不可避免地受到打击。一旦美国人被禁止进入欧盟，肯定会产生相当大的经济、文化、地缘政治等影响。”

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