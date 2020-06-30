执政党时隔32年再次独吞常任委员会，自己制造国政乱局？. June. 30, 2020 07:42. . 共同民主党前天表示，将考虑修改下个月结束任期的广播通信委员会常任委员的朝野推荐比率。根据现行法律，广播通信委员会的5名常任委员包括由总统指定的委员长等2人，剩下的3人中执政党交涉团体推荐1人，在野党交涉团体推荐2人。共同民主党主张，出现了176席的巨大执政党，但在野党的份额比执政党还要多，这一现行构成比例存在问题。 执政党表示，第21届国会与第20届国会不同，已经形成了巨大执政党和未来统合党的两党结构，因此推荐比率也要相应重新调整。但这一主张是无视广播通信委员会相关法律制定宗旨的单方面解释。在现行法律中，广播通信委员会的5名常任委员中，如果加上总统和执政党的份额，就已有3人，占一半以上。事实上，捆绑在一起的总统和执政党份额比在野党推荐的2人还多，减少在野党推荐份额的主张缺乏说服力。但是，每次选举时，都要以随时可能改变的议席数为标准，动摇法律上明确规定的广播通信委员组成比率，这只不过是傲慢无礼的秀肌肉而已。 广播通信委员会等委员会与以部长为中心的独任制行政机关不同，是协议制行政机关。建立在委员会体制上的不是上命下达式的指示，而是应该重视政策与想法不同的朝野推荐委员之间基于相互牵制的意见均衡。更何况，为了体现广播通信委员会的主管的广播电视政策，迫切需要确保政治中立性和独立性。因此有人担心，巨大执政党的暴走是不是在为掌握广播电视绘制草图。 执政党表示，除广播通信委员会外，还会调查其他委员会是否存在类似的事例。其宗旨是，如果委员中在野党的份额多于执政党，就要出手。如果是这样，宪法法官、中央选举管理委员、国家人权委员等由国会选出或任命的137人也可以被列入调整对象。事实上这无异于向各种委员会传达不要对政府和执政党政策持有异议的信息。执政党要铭记，连政府委员会也要随心所欲地掌控的独裁性想法，必将遭到民心的逆风。

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