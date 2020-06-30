无能的统治层制造出怪物. June. 30, 2020 07:41. . 拿破仑10岁进入法国布里埃纳陆军军校学习。入学布里埃纳是个奇迹。因为正值传统贵族没落的时期，法国针对贫困贵族子弟扩大了无偿教育。布里埃纳学校就是其中之一。贫穷的贵族越来越多，竞争十分激烈。对科西嘉人拿破仑来说，本来是不能入学这所学校的，经科西嘉总督推荐，才得以入学。可以说，是贵族社会的权力型腐败使拿破仑成为军人。 拿破仑在军校里数学成绩不错，但谁也没发现他的天赋。任职军官后的服役成绩也判断不了。他以各种借口逃离了部队，直接去了科西嘉。在这里的表现也与天赋无关。因为急于求成，还险些丧了性命。 好不容易逃出科西嘉后，拿破仑就成了另一个人。如果仅从已披露的证据来推测，那么，脱离部队和在科西嘉的经历显然让拿破仑脱胎换骨。允许这一觉醒过程的是法国极其宽松的军官管理系统。只有法国军队才会提供1年以上的带薪休假。拿破仑离开工作地点，尽情地四处奔波，经历了革命、挫折和转型。 拿破仑的战术不是自己创造的。拿破仑认识到了拥有专利炮兵的重要性，培养了欧洲最强的炮兵队和军官，这也是法国的功劳。但是直到革命爆发，贵族将军们既没有管理自己拥有的重要资产，也没有养育它们。最终，他们的遗产全部落入了科西嘉的年轻人手中。 没落的身份特征不是没有资产，而是不会使用。理由也很简单。不想留给别人，不想暴露自己的无能，越是无能的群体，越会大张旗鼓地围栏，用没人听的自己独有逻辑消遣。他们不知道，正是这种无能和腐败在培养着自己的破坏者。

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