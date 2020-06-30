用B-1B打击，用B-52焦土化，3-6个小时结束战斗. June. 30, 2020 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 针对最近朝鲜由金正恩委员长的妹妹、朝鲜劳动党第一副部长金与正主导的军事行动威胁，美国在韩半岛周边部署3艘核动力航空母舰和战略轰炸机等主要战略资产，以高强度武力示威相应对。有分析认为，在此过程中，美国对朝遏制力的核心之一战略轰炸机在韩半岛的展开态势比任何时候都要快。也就是说，最快在3个小时，再慢也能在6个小时内展开韩半岛作战。 美国4月决定向本土撤回5架循环部署在关岛安德森基地的B-52轰炸机后，韩国军方内外担心对韩国的延伸威慑承诺是否会减弱。有人指出，如果将与洲际导弹、核潜艇一起并称为美国“三大核保护伞”的B-52从区域内撤出，不仅会给朝鲜，还会给以朝鲜后台自居的中国发出“错误的信号”。 但是一个月后，美国先是从本土向关岛基地部署了4架被称为“死亡天鹅”的B-1B轰炸机，本月初又从路易斯安那州博克斯代尔基地向阿拉斯加的艾尔森基地转移部署了两三架B-52轰炸机，局面发生了逆转。之后，美国把两架轰炸机轮番投入到韩半岛附近的东部海域和日本列岛、菲律宾海、南中国海等地，采取了展示区域内“战略优势”的步骤。 美国轰炸机运用态势的变化对韩半岛的波及效果更为特别。因为构建了在朝鲜发生核挑衅等危机时，在3-6个小时内就可以依次在韩半岛周边展开核和常规轰炸机的系统。实际上，B-1B是从关岛基地起飞后约3小时，B-52是从艾尔森基地起飞后约6小时，可以到达韩半岛附近的东部海域上空。 实际上，朝鲜在提高“金与正发动的挑衅威胁”水平后，美国随时派遣B-1B和B-52编队到韩半岛附近进行应对。军方相关人士表示：“与只搭载传统武器的B-1B不同，搭载核弹头的空对地导弹等核武装的B-52，在朝鲜炸毁开城共同联络办事处后一周内三次飞到韩半岛附近，平壤想必非常紧张。”军方负责人说：“过去B-52轰炸机从关岛飞抵朝鲜半岛需要四五个小时，美国本土的B-1B要想在东北亚展开，至少需要十多个小时。” 同时，有评价认为，这两种轰炸机在韩半岛同时展开已变得更加容易。因为B-52轰炸机从博克斯代尔移动部署到了离东北亚更近的阿拉斯加，在韩半岛的展开距离减少了一半（从1万公里以上减至5500公里）。 军方负责人表示：“从朝鲜的立场来看，西侧是传统延伸威慑战力（关岛的B-1B），东侧是被核延伸威慑战力（阿拉斯加的B-52）包围的局面”，“就今后针对韩美的挑衅方式和情况，朝鲜将会有更深的烦恼。”

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