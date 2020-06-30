SK Innovation举行美国电动汽车电池第二工厂投资签约仪式. June. 30, 2020 07:41. by 池民九记者 warum@donga.com. SK Innovation 29日表示，在美国佐治亚州举行了关于建立电动汽车电池第二工厂的投资签约仪式。 25日(当地时间)在佐治亚州政府大厦举行的签约仪式由州长布莱恩•坎普和SK电池美国代表黄俊浩等出席。SK Innovation计划为建立工厂投资9.4亿美元(约1.1280万亿韩元)。第二工厂占地面积为3.9948万平方米，预计从2023年开始投产年11.7GWh规模的电动汽车电池。 SK Innovation在2018年首次决定在佐治亚州投资电池第一工厂(年产9.8GWh)。建设第一、第二工厂所需的全部投资达3万亿韩元。如果第二工厂投入量产，SK innovation的年电动汽车电池生产规模将达到71GWh。 SK Innovation和佐治亚州政府认为，加上当地的2个工厂，总共可以创造出2600个以上的就业岗位。 坎普州长表示：“得益于SK Innovation的大规模投资，佐治亚州成为了美国东南部地区的电动汽车电池中心。今后还会与韩国企业建立更多的合作关系。”SK Innovation总经理金俊(音)因新冠肺炎疫情未能出席签约仪式，他传达了“向美国电动汽车产业继续投资的同时，将创造更多的就业岗位”的信息。

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