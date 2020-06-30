“赤脚斗魂”达斯汀•约翰逊夺得PGA 旅行者锦标赛冠军. June. 30, 2020 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 沿着传奇走过的路走。男子高尔夫世界排名第6位的“DJ”达斯汀•约翰逊(36岁•美国)自出道以来连续13个赛季都有冠军入账。 29日，在美国康涅狄格州克伦威尔TPC 河流高地举行的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛旅行者锦标赛第4轮最后一天的比赛中，约翰逊抓到6只小鸟，吞下3个柏忌，打出低于标准杆3杆的成绩，四轮总成绩261杆。凯文•斯翠尔曼(42岁•美国)以1杆之差排名单独第二。本场冠军是达斯汀-约翰逊的第21个美巡赛冠军，也是自去年2月的世界高尔夫锦标赛(WGC)墨西哥锦标赛后16个月以来的首个冠军。 至此，约翰逊自2008年出道PGA巡回赛以来，连续13个赛季都能夺得冠军。出道后连续夺冠赛季比约翰逊更多的只有高尔夫传说阿诺德•帕尔默、杰克•尼克劳斯(以上17个赛季)和高尔夫皇帝泰格•伍兹(14个赛季)。比利•卡斯珀和李•特莱维诺分别连续16个赛季和14个赛季都有冠军入账，但他们两人在出道赛季未能捧起冠军奖杯。 前三轮过后，约翰逊与54洞领先者布兰登•托德相差两杆屈居第二，他在前九洞抓到4只小鸟，吞下1个柏忌。后9个洞是危机的延续。在13号洞(5杆)，虽然开球落在OB区，但以柏忌尽量减少了掉杆。在15号洞(4杆)，开球落在水障碍区前面的倾斜面深草区后，他发扬“赤脚斗魂”，以标准杆结束本洞。此前，约翰逊在2018年夺冠的圣裘德精英赛第一轮比赛中，也曾上演光着脚下水成功击出小鸟球的名场面。约翰逊平时爱好水上体育运动，他说：“连续13个赛季夺冠是一大成就。能和上演最佳比赛的伍兹、尼克劳斯和帕尔默一起被提及，其本身就已经很让人高兴了。”在国内选手中，金时沅和卢胜烈以最终合计低于标准杆13杆共267杆的成绩排在了并列第11位。

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