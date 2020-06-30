近19万名！世界新冠肺炎单日确诊患者人数再创新高. June. 30, 2020 07:41. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 世界卫生组织(WHO)表示，28日全世界单日确诊患者约19万名，刷新了新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)发生以来的历史最高纪录。 当天，世卫组织公布，在过去的24小时内，全世界新增新冠肺炎确诊患者18万9077人，再次刷新了最高纪录。此前的最高纪录是21日创下的18万3017人。当天，62%的新确诊病例发生在美洲，13%发生在东南亚，8.8%发生在欧洲。从国家来看，美国和巴西占整体的49%。 美国在全部50个州中，加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达等36个州的新增患者有所增加。美国有线新闻网(CNN)当天援引约翰霍普金斯大学的统计报道说，当天新增患者数减少的只有康涅狄格州和罗德岛州等2个地方。 美国福利部长官亚历克斯•艾扎当天在参加CNN节目时表示，“应对和控制新冠肺炎疫情的机会窗口正在关闭，情况非常严重。与诊断检查扩大、动线追踪、医院接受率、潜在疫苗开发等可以控制病毒的全球大流行的以前相比，现在许多情况都发生了变化。” 接着，艾扎部长强调说，“需要保持社会距离，在难以保持社会距离时，必须戴能盖住脸的口罩。尤其是在确诊者剧增的西南部‘热点地区(hot zone)’，应该更加注意。” 当被问到特朗普总统为何不戴口罩时，他回答说：“他们每天都在接受检查，特朗普总统作为自由世界的领导人处于‘独特地位’。”CNN指出：“当局保健最高负责人的信息与美国总统特朗普和副总统麦克•彭斯的信息不同。”

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