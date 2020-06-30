特朗普亲信：“总统也开始感觉到连任有危机”. June. 30, 2020 07:42. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 有报道称，最近支持率急剧下降的美国总统特朗普与其轻松的外表不同，开始自我认识到可能无法在年底的总统选举中获胜。 美国政治专门媒体《政客》28日援引特朗普的亲信的话报道说：“他最近开始认识到，他可能会成为单任总统。看到这副样子，特朗普政府内部的谋士们苦恼不已。” 上周末，特朗普在俄克拉何马的塔尔萨再次展开竞选活动，但未能吸引大批听众，现场能看到稀稀拉拉的空座。他之后在接受福克斯新闻台的采访时表示：“因为有些人不喜欢我，（民主党总统候选人）拜登可能会成为总统。”对于特朗普政府第二任期的目标和优先顺序政策的提问，他回避回答，称“我现在知道这个政府内部的一切，我在和优秀的人一起工作”，招致了“对未来四年没有议程和方向”的批评。 美国消费者新闻与商业频道（CNBC）最近进行的民意调查显示，特朗普以全国为单位的支持率为38%，比前副总统拜登（47%）落后近10个百分点。在《纽约时报》和锡耶纳大学共同进行的调查中，特朗普的支持率为36%，比拜登（50%）低14个百分点。曾是特朗普竞选团队参谋的萨姆·纳姆伯格预测说：“今后两周内可能会下降到35%”，“他可能需要认真考虑是否继续作为共和党总统候选人参加竞选。” 特朗普当天在推特上写道：“沉默的大部分人都健康地生活着”，“我们将在选举中取得压倒性的胜利。”他还转发了白宫社交媒体局长丹·斯克维诺上传的在淹没在水面下的一座巨大的冰山上写有“沉默的多数”的照片。 在竞选连任的压力下，特朗普在不断上传支持者的推特时，转发了包含白人优越主义口号“白色力量”的视频，再次遭到非议。虽然白宫解释说总统不知道视频中的口号，但联系到最近抗议种族主义示威的浪潮，预计会成为另一个坏消息。该推特在上传3小时后又被删除。

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