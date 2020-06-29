抵制日货运动一年之后，日本汽车营业利润仅剩十分之一. June. 29, 2020 07:48. by 金道炯 dodo@donga.com. 因韩日贸易矛盾，一年前开始抵制日货，日本汽车销量大幅减少，本田韩国公司的年营业利润减少了十分之九。日产决定撤出韩国市场，而留在国内的丰田和本田等日本车企为了恢复销售，正在进行营销。 28日，据本田韩国监查报告书显示，从去年4月到今年3月，本田韩国公司的营业利润为19.8亿韩元，比去年同期(196.1亿韩元)减少了十分之九。同期销售额从4674亿韩元减少到3632亿韩元。进入今年以来，截至上个月，本田韩国的销量为1323辆，与去年同期相比减少了72.9%。 因抵制日货运动，日产韩国公司决定时隔16年撤离韩国市场。日产和英菲尼迪品牌进入今年以来，截至上个月的销量分别为1041辆和222辆，与去年同期相比分别减少了38.1%和77.0%。 去年上半年，日本汽车品牌在韩国进口车市场的占有率超过20%，销量不断增加。但是，由于抵制日货运动，下半年销量急剧下降。丰田和雷克萨斯今年前5个月的销量也分别比去年同期减少了56.7%和63.5%。 不过，有分析师预计，今年下半年，日本车企有望逐渐从这种急剧的销售下滑中恢复过来。因为抵制运动始于去年7月，销售剧减的基底效果已出现，再加上最近日本汽车品牌推出新车，积极进行市场营销。丰田最近为了宣传混合动力车的燃油效率，举行了“燃油经济性竞赛”活动，推出了法人专用租赁程序等。

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