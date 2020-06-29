“将视觉和听觉语言化是一种奇妙的快感”. June. 29, 2020 07:48. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “‘Barrier Free电影’可以让聋哑人(视力或者听力残疾)好好地欣赏电影，让非残疾人以听电影说明(commentary)的心情重新享受电影。” 曾执导过电影《我妻子的一切》、《奸臣》等作品的闵奎东导演(50岁•照片)这样说道。意为“没有障碍的电影”的Barrier Free电影为了能让聋哑人观看，用语音说明影像和声音，用字幕进行解说。 23日，闵奎东导演和《天衣无缝的她》的许仁茂导演、吴荷妮演员、盲人播音员李昌勋在首尔中区现代石油公司大楼举行了以“无障碍电影”为主题的脱口秀。在现代石油公司、现代重工业等职员捐赠1%工资的“现代重工业集团1%分享财团”的支援下，今年《天衣无缝的她》和动画片《寻找失落的世界》诞生了无障碍电影版本。基金会每年将资助2、3部电影制作成无障碍电影，脱口秀录像将免费发放到全国盲校。 闵导演和尹济均导演(《头师父一体》)一起从2018年开始担任韩国电影导演协会共同代表，鼓励大家为制作无障碍电影而贡献才能。闵导演开玩笑说：“担任导演协会代表，主要从事中介工作。” 闵导演2014年与演员韩智敏一起把日本动画电影《狼的孩子雨和雪》制作成了无障碍电影。闵导演表示：“因为无法解释场面中的所有内容，所以为了选择核心而苦恼。怕把意思传达错了...微风习习，何种力度，从何处而来不好描述，而且解释音乐也不容易。”动作场面或画面转换快时，把人多的场面也翻译成语言比较困难。他说：“尽管如此，我仍然将视觉和听觉语言化，感受奇妙的快感。仔细回味喜欢的电影也很有魅力。” 许仁茂导演说：“把《天衣无缝的她》制作成无障碍电影，重新丰富了之前错失的要点，这是一种很鲜活的体验。”李播音员说：“初中时，我就看过《共同警备区JSA》的无障碍电影版。不借助家人的帮助也能活灵活现地掌握各个场面，真的很惊讶。” 在国内，每年上映的影片有1700多部，但制作成无障碍电影的只有30部左右，不到总体的2%。从2011年开始，社团法人无障碍电影委员会每年都会举办首尔Barrier-Free电影节。闵导演表示：“制作出来的电影被制作成无障碍电影版本是理所当然的事情，希望更多的电影能够超越障碍，最大限度地接触到更多的人。”

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