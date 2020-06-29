在短短6个月内达到1000万名，新冠病毒第二轮风暴即将来临. June. 29, 2020 07:48. by 李美智记者•具佳仁记者 image@donga.com,. 全世界新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)患者28日超过了1000万名。这距去年12月31日中国向世界卫生组织(WHO)报告疫情仅仅过去6个月时间。 据国际统计网站“Worldometer”透露，28日下午2时(韩国时间)全球新冠肺炎确诊患者为1008.6926万人，4月2日为100万人，5月20日为500万人，6月22日为900万人。特别是，最近新冠病毒的国内外扩散趋势很快，预测最快也要在秋天到来的“第二轮大流行”时期似乎将提前到来。 以美国为例，27日(当地时间)新增确诊病例43581例。这是新冠肺炎疫情爆发以来单日新增病例最多的，也是连续三天创下的最高纪录。累计确诊人数为259万6770人，有人指出封锁措施的早期缓解导致了疫情的再次扩散。巴西(确诊患者约132万人)和印度(约53万人)的新增确诊患者也达到最高值。早期的大流行中心欧洲和亚洲危险系数也越来越高。 国内新确诊患者正在反复增减。不过，近期趋势向第二轮大流行发展的风险信号明显。截至28日零时，新增确诊病例62例，时隔8天再次超过60例。通常周末会因为检查规模减少而确诊患者同时减少，考虑到这一点，这是非常罕见的。曾在首都圈和大田、忠清圈扩散的社区感染继全北后蔓延到光州、全南，仅周末就有7人同时被确诊。这是全南地区时隔89天再次出现感染病例。目前，所有确诊病例的最初感染途径都不清楚。以首尔冠岳区王城教会和京畿安养市朱荣光教会、水原市中央浸礼教会等以宗教设施为中心扩散的首都圈感染也在持续。最近两周，所谓的“全然不知”患者比例飙升至11.3%。 国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部会议上强调称，“今年上半年，正拼尽全力去新冠病毒作斗争。政府并没有采取气喘吁吁地追在病毒后面的防疫措施，而是改变想法，采取先发制人的进攻姿态。” 全球新冠肺炎死亡人数28日已超过50万。此前宣布成为全球性大流行病的香港流感(1968年)和甲型H1N1流感(2009年)的死亡人数分别为100万人和20万人。据悉，1918年西班牙流感时有2000万至5000万人丧生。

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