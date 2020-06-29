首尔创业生态界价值47万亿韩元，排名世界第20位. June. 29, 2020 07:48. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 全球创业生态界分析机构“初创基因组”每年进行的各城市创业生态界调查中，首尔市排名第20位。这是自2017年被纳入调查对象以来的最高排位。据推算，首尔市的创业生态界价值为390亿美元（约合47万亿韩元）。 据首尔市28日透露，“初创基因组”最近在其网站主页上公开了包含上述内容的《全球创业生态界报告2020》。“初创基因组”每年以100多个国家270个城市（包括硅谷等地区）为对象，对影响创业的基础设施、政策、投资条件等进行调查，并发表年度报告。 首尔市在被纳入调查对象中的第一年连前30名都未能进入，去年入选意味着新一代有潜力生态界“后继30名”。今年首次超越“前30名”，首次进入“前20名”。排在第一的是美国硅谷，第二是纽约和伦敦。亚洲城市排名依次为中国北京（第4位）、上海（第8位）、日本东京（第15位）和新加坡（第17位）。 报告指出，首尔市排名上升的原因是高成长创业企业的登场和高水平的研发力量等。以去年底为基准，韩国国内10家“独角兽”（企业价值超过1万亿韩元以上的非上市企业）中有9家在首尔。企业价值1000亿韩元以上的27家“预备独角兽”公司中，有20家在首尔。从全球产生独角兽的情况看，北京、上海等中国城市2015年占总量的74%，2019年则降至46%。首尔、东京、新加坡等填补了这一空缺。 在研发投资方面，韩国在38个调查对象国中位居第5位。特别是，韩国的研发投资占国内生产总值的4.3%，居世界第二位。 报告特别高度评价了首尔的创业支援政策。首尔市最近投入1750亿韩元，出台了从吸引有潜力的创业企业到研发、拓展销路等支援对策。支持首尔市将消费模式、交通工具选择、气候等收集的各种大数据用于创业企业等企业和个人的事业化研究方面也获得了好评。首尔市企划调整室长赵仁东（音译）在接受“初创基因组”采访时解释说：“数据可以成为我们所有系统革新的工具。” 从具体项目来看，首尔在知识积累项目上获得了满分。专利申请的大量出现产生了影响。就生态界的活跃性，投资回收企业较多、创业成功的比率较高等，成为了获得优秀评价的原因。拥有两年以上创业经验或能自由运用英语的人才较多，这一点也对获得好评做出了贡献。 相反，在事业初期阶段，投资规模和增长率等资金筹措方面却不尽如人意。调查显示，技术人力的匹配方面也存在不足。 报告推测，首尔的创业生态界价值为390亿美元。虽然是硅谷（6770亿美元）的5.8%，但是调查对象城市平均（105亿美元，约12.6万亿韩元）的3.7倍。在具体产业中，游戏和生命科学产业占优势。 首尔市计划以《全球创业生态界报告2020》为基础，分析首尔的优势和需要完善的地方，并探索创业政策的方向。朴元淳市长表示：“在新冠疫情难以预测未来的情况下，初创企业的重要性正在加大”，“为了给经济注入活力，将集中支援有潜力的创业企业成长。”

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