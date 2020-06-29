新冠病毒全球再扩散中，NBA定于7月31日重启. June. 29, 2020 07:48. by 兪載泳 elegant@donga.com. 3月份因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)扩散而中断的美国职业篮球(NBA)2019~2020赛季在4个月后的7月31日将重启，但会以无观众的比赛形式进行。NBA27日公布了包括季后赛(PO)在内的赛季剩余赛程。重启比赛的第一天，将进行犹他爵士VS新奥尔良鹈鹕、洛杉矶湖人VS洛杉矶快船的比赛。 剩下的所有比赛都将在佛罗里达州奥兰多的华特迪士尼世界度假村进行，而不是以主客场方式进行。 剩余的比赛，NBA所有30支球队中只有22支球队有可能进入季后赛。到8月15日为止，每支球队将各进行8场比赛，总共88场比赛，以确定常规赛的最终排名。随后，从8月18日开始，东、西部赛区前八名共16队将展开季后赛较量。不过，如果第八名和第九名球队之间的胜场数差距少于4场，则将于8月16日和17日分别进行事关季后赛晋级球队(第8号种子)的争夺战。如果排名第九的球队取得两连胜，那么他们将超越排名第八的球队参加季后赛，而第八名只要拿下一场胜利就能晋级。决出最终冠军的NBA总决赛(7战4胜制)将于10月1日打响，14日结束。2020~2021赛季比往年晚两个月左右，预计将在12月开幕。 虽然强行恢复赛季，但新冠肺炎病毒的危险依然存在，因此担忧的声音也很大。NBA和NBA球员工会26日发表公报说，“在新赛季开始前，对302名球员进行了新冠病毒检测，结果有16名球员检测结果呈阳性。”虽然相关球员被紧急隔离，但根据确诊前移动和接触情况等，也有可能出现新的患者。

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