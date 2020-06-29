继参议院之后，美国众议院也阻止“裁减驻韩美军”. June. 29, 2020 07:48. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 继美国参议院之后，众议院也计划在《2021会计年度国防授权法案》中明文规定限制裁减驻韩美军的内容，并严格规定裁减条件。这是在韩美防卫费分摊额磋商陷入僵局之际，对特朗普政府裁减驻韩美军可能性的忧虑增大的情况下，国会出面予以阻止。 据“美国之音”当地时间27日广播，美国众议院新会计年度国防授权法案中包括了禁止使用为将驻扎在韩半岛的美军裁减到目前28500名以内的预算的条款。裁减条件也比前一年更加严格。众议院军事委员会的一名助理对“美国之音”表示：“添加了为裁减预算需向议会证明的条件”，“其中之一就是直接联系到了朝鲜的威胁。”也就是说，政府必须向议会证明，裁减驻韩美军与朝鲜减少威胁成正比。与此同时，还必须证明韩国具备遏制纷争的能力。众议院军事委员会将于下月1日对包含上述内容的《国防授权法案》进行表决，并公开全文。 此前，参议院军事委员会在23日公开的《2021年度国防授权法案》中，也包括了为限制将驻韩美军裁减到目前水平以下使用预算的条款。法案已获参议院军事委员会通过，目前有待全体会议审议。

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