亡羊补牢. June. 29, 2020 07:49. . “作为分别就读普通中学和国际中学的孩子的母亲，我写了这封信。里面包含了在沉默示威中没能说出的话。” 就首尔市教育厅取消大元、英勋国际中学认定的决定，学生家长们26日纷纷举行反对示威。当天，记者收到了一名自称是“英勋国际中学学生家长”的电子邮件。用韩文文件足足写满了7张A4纸。 信中说：“我也有一个孩子在上公立中学，无意单纯地比较这两所学校，贬低普通中学。希望我国的教育能够通过共存发展，为此我写几点。”用一句话概括写得密密麻麻的内容，就是对“国际中学实际上是什么样的学校”的想法。是不是就像首尔市教育委员会委员长曹喜昖在宣布取消认定时所指责的那样，入学前需要庞大的私人教育，入学后只热衷于以升学考试为主的埋头英语教育呢？写信者对给国际中学贴上“特权教育”“竞争教育”温床标签的曹喜昖教育监表示遗憾。 信中说，她的两个孩子都来自公立小学，从未上过英语幼儿园。并不是只有去国际中学的子女才会单独进行学前教育，只是被抽签选中而已。家长转述的国际中学子女的生活是这样的。每人学习第一乐器，并进行多种体育活动。在科学、历史、国际等5种课程中用英语授课，因此，英语不再是单纯的语言，而是把英语当作学习知识的手段。由于授课方式与普通中学不同，内申考试反而比普通中学更难依赖补习班。周末也主要忙于准备发表、讨论型的执行评价。这位家长还以这一点为例强调，“国际中学是真正意义上实践教育的地方”。 学生家长称，因为对一棍子打死称“竞争是无条件坏的”、连自发性的努力都予以否定和诋毁的教育现实感到难受，所以写了这封信。信中还说，自己的子女将保留国际中学学生的资格毕业，但担心国家教育，将继续举行示威。 在信的最后，家长问曹喜昖教育监，“什么是真正的教育？”信中指出，不去把公共教育的环境提高到国际中学的水平，反而对普通中学学生们说“你们是受歧视的”，助长矛盾和受害意识，这绝不是教育行为。 将两个孩子都送到外国语高中、其中一人考入首尔大学法学院的曹喜昖教育监批评国际中学是特权学校，甚至想改变评价指标来清除，令学生家长无法接受。家长们认为，应该将国际中学的好系统应用到普通学校，寻找共存相生的方案。国际中学家长的示威将持续到下月13日。

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