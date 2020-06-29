日本“反对韩国参与G7”……以这种狭隘的心胸，焉能成为“亚洲代表国家”？. June. 29, 2020 07:49. . 据日本共同社昨天报道，日本政府已向美国表示，反对扩大七国集团（G7）峰会让韩国参与的构想。据悉，日本认为韩国对待朝鲜和中国的态度与G7国家不同，认为文在寅政府的南北和解优先和亲中国倾向存在问题。日本外相茂木敏充昨天也参加广电节目，对此表示反对称：“保持G7的架构非常重要。” 日本对特朗普总统的壮大G7构想的反对是意料之中的事情。日本政府此前只公开提及“美日之间正在紧密对话”。但是其内心的想法可能有所不同。分析认为，监于对另一个扩大对象国俄罗斯的参与，英国和加拿大已经表示反对，因此日本原本可能认为没有必要出面反对，但此后随着特朗普总统的意思更加具体化，日本开始积极反对。 日本作为G7的唯一亚洲成员国，肯定不想交出其独一无二的地位。进而就韩日间历史问题和出口限制等各种悬案，日本可能担心陷入对外窘迫的处境。后天是日本实行出口限制措施一年，在韩日矛盾仍未找到突破口的情况下，日本对于韩国加入G7感到不妥。 日本的这种态度只会在自己提出的“亚洲代表”的主张上留下瑕疵。日本过去也曾反对潘基文当选联合国秘书长。据说，最近中国人接连当选联合国下属机构负责人，日本的危机意识进一步加大。对于通商交涉本部长柳明熙宣布参加竞选世界贸易组织总干事一事，也表现出了警戒心理。如此一来，只会更加凸显声称要摆脱亚洲的岛国日本的过往。 日本的反对是韩国外交必须越过的难关。韩国加入G7还只是美国的构想。无论特朗普总统如何固执，如果没有现有成员国达成一致，特别是日本如果坚持反对，就不可能实现。政府应该为寻找事实上已被搁置的韩日矛盾的解决方法而做出努力。即使日本没有积极支持，但至少应该让它不再反对，这样才能让韩国堂堂正正地成为发达国家俱乐部的成员。

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