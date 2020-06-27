美国防长称“不对恶劣行为进行补偿”，韩国却在为终战宣言和放松制裁费劲. June. 27, 2020 08:10. . 美国国防部长马克·埃斯珀日前表示，“正在密切关注成为不寻常威胁的朝鲜的最近动向”，“不会对朝鲜的恶劣行为进行补偿”。埃斯珀在昨天见报的《东亚日报》独家采访中表示：“加强与韩国的同盟，其中包含为实现朝鲜‘最终、完全、经验证的无核化（FFVD）’和韩半岛永久和平的努力。” 埃斯帕认定朝鲜为“现存的威胁”，并强调，“特朗普总统的对朝战略是实现朝鲜的完全无核化动用所有领域的国家力量。”他还说，美国正致力于外交努力，朝鲜应该抓住一生一次的机会。他明确表示，朝鲜实现无核化才是摆脱经济困难、使国家起死回生的唯一途径。 最近韩国政府实际上已经不再提及无核化。文在寅总统前天在6·25战争70周年纪念致词中强调结束战争，但没有提及无核化问题。近期，朝鲜发生挑衅事件后，政府和执政党纷纷发表了终战宣言和缓和对朝制裁的主张。 可以说，终战宣言是摆脱停战状态，走向朝鲜半岛完全和平的中间过程。韩朝首脑早在前年板门店会谈上就一致同意发表终战宣言，这是以同样包含在板门店宣言中的无核化为前提的。在无核化谈判连承诺都没有的情况下，先拿出在无核化履行阶段使用的补偿筹码——终战宣言，只会使无核化变得更加困难。 朝鲜外务省前天还表示，“将继续发展力量压制美国的核威胁”，流露出对核开发的野心。炸毁南北联络办事处的朝鲜仍然把对韩军事行动计划放在口袋里，并不断向韩国政府施压，要求其争取到美国放松制裁。面对同样的威胁，美国表示不会进行补偿，但是作为当事者的我们却在准备礼物，这一样子真是主客颠倒。即使发表终战宣言，和平也不会自动到来。韩朝关系恶化是因为朝鲜拒绝无核化，而不是因为韩朝之间缺乏协议或宣言。

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