为了感染新冠病毒的奶奶，孙儿奔跑350公里. June. 27, 2020 08:10. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 美国马拉松选手科里•卡佩罗尼（45岁）为了祈愿被确诊为感染新冠病毒的奶奶恢复健康，从本月12日到19日一周跑了350公里（约218英里），一时成为话题。这一距离是全程马拉松（42.195公里）的8倍以上。在他跑步的过程中，老奶奶也被诊断为痊愈，因此更加令人感动。 据美国ABC电视台当地时间25日报道，即将迎来99岁生日的卡佩罗尼的奶奶露丝·安德烈斯本月初被确诊感染了新冠病毒。位于宾夕法尼亚州斯克兰顿一家疗养院的安德烈斯，由于高烧不退，病情一度恶化到无法说话的地步，甚至还戴上了氧气呼吸器。 卡佩罗尼说：“在家人也无法去探望的情况下，我感到独处的奶奶越来越害怕。作为孙子，我要做一些能给奶奶力量的事情。”特别是他的女朋友提议“为奶奶跑步怎么样”后，他开始了“为奶奶跑马拉松”。 卡佩罗尼12日离开首都华盛顿的家。为遵守保持社会距离守则，他晚上在休闲汽车中休息。虽然他曾在北非的摩洛哥沙漠上奔跑过251公里，但对他来说，跑350公里并不是件容易的事情。特别是第6天，他完全精疲力竭，差点放弃跑步。这时，他收到了一条短信。是奶奶痊愈的消息。 用力全力的卡佩罗尼第二天就赶到了奶奶所在的疗养院。因为有感染新冠病毒的危险，他不能面对面地对奶奶说话，但是用视频通话代替了问候。奶奶在疗养院4楼的窗户上挂出了“我爱你”的条幅。卡佩罗尼也拿着手机和扩音器说：“奶奶是个坚强的人。还有很多路要走。” 卡佩罗尼对媒体说：“这比此前跑的任何马拉松都有意义，也让我印象深刻。这是我跑步生涯的一大亮点。”在斯克兰顿度过幼年时光的卡佩罗尼说：“奶奶就像是我的第二个母亲。一直在鼓励我，告诉我一定会成功的。” 除了跑步，卡佩罗尼还开始为患有新冠感染症的老人患者募捐。用于普及智能手机和平板电脑等，让疗养院或医院的老人们能够与家人及朋友进行沟通。此外，他还决定对与新冠疫情展开殊死搏斗的医疗人员及疗养医院职员进行祝贺，并展开追悼牺牲者的活动。截至目前，他已筹集到2.4万美元（约2900万韩元）。

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