朝鲜外宣媒体时隔两天恢复对韩抨击. June. 27, 2020 08:11. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鲜宣传媒体26日主张解散韩美工作小组，打破了暂时的“缓一口气”，重新开始了对韩抨击。朝鲜24日突然“暂缓”执行对韩军事行动计划，朝鲜官方和宣传媒体纷纷停止撰写对韩抨击文章，但仅过两天，朝鲜媒体就改变了此前多少有些缓和的态度。 宣传媒体“统一的回声”当天刊登了题为《解散韩美工作小组是南朝鲜民心所向》的文章，称“南朝鲜当局在北南关系面临崩溃危机的今天，也没能清醒起来，依旧倚仗着大洋彼岸的主子愚蠢地折腾。”“南方把脖子吊在韩美工作小组上，北南宣言连一项也没有履行，充当着（美国的）傀儡。”朝鲜将目前的韩朝关系定义为“破灭性危机”，指责韩国未能采取单方面行动解除对朝制裁。 该媒体还介绍了韩国国内呼声越来越高的“废除韩美工作小组”论，称“包括执政党在内的韩国政界人士主张，作为解决韩朝关系绊脚石的'韩美工作组'应该解散。”与此同时，该媒体还转发了韩国国内一些团体的主张，称“在南朝鲜人民中，韩美工作小组芆挥着和‘朝鲜总督府’一样的作用，并担心会妨碍韩朝关系”。 但是，朝鲜还没有通过对内媒体《劳动新闻》或朝鲜中央广播电视等正式提出对韩批判，因此也有评价称，朝鲜还没有正式“路线再次转变”为强硬政策。

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