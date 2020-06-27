特朗普参谒韩国战争纪念碑……担忧韩半岛局势，决心维持和平. June. 27, 2020 08:11. by 朴湧 parky@donga.com. 美国总统特朗普在6·25战争70周年的当地时间25日，自他就任后首次来到华盛顿白宫附近的韩国战争参战勇士纪念公园，向纪念碑献花。有分析认为，在朝鲜最近炸毁开城南北共同联络办事处等加剧韩半岛紧张局势的情况下，特朗普向纪念碑献花具有巩固韩美同盟的象征性意义。 特朗普当天上午11时20分左右和夫人梅拉尼亚一起来到公园，停留了20多分钟。特朗普在事先准备好的花环前默哀，然后和军人一起举手敬礼，悼念参战官兵的牺牲。随后，他与参战勇士们亲切交谈，并参观了纪念公园。特朗普的前任奥巴马、乔治·W·布什、比尔·克林顿等都曾分别在停战60周年，停战50周年，6·25战争爆发50周年时访问过这里。 与特朗普亲切交谈的韩国驻美大使李秀赫在接受记者采访时说：“虽然时间很短，但特朗普总统对韩半岛局势表示了关心和忧虑”，“对于韩半岛问题，我表示‘希望继续为维持和平而努力’，他表示，‘正在这样做，今后也会这样做’。” 美国国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿大卫·斯蒂尔威尔当天在有关6·25战争70周年纪念仪式的视频媒体吹风会上表示：“美国对防守韩国的承诺是铁的。”关于朝鲜无核化协商，他表示：“我们一直在营造一种进行建设性对话的环境”，“在新加坡和河内会晤中明确表明了我们的立场，也听取了朝鲜的立场。球在他们（朝鲜）的球场上。我们准备继续这一讨论。” 对于韩国为解决日本对韩出口限制问题而决定使用世界贸易组织起诉程序一事，他表示：“这些系统是为了我们所有人用来讨论贸易问题或解决其他问题的机制”，“我们支持这一机制消除分歧。”但他同时表示：“即使我们不能彻底解决这一争议性问题，至少鼓励双方保持对话。” 美国驻韩国大使哈里·哈里斯当天在美国智库国际战略问题研究中心和韩国国际交流财团在线举行的韩美战略论坛第二天的主题演讲中表示：“美国仍在通过外交手段推动特朗普总统和朝鲜国务委员会委员长金正恩在历史性新加坡首脑会晤上设定的目标取得进展。”接着他还表示：“美国完全支持韩国在南北关系上的努力，敦促朝鲜不要做出产生反效果的追加行为。” 哈里斯还鼓励韩国参与美国为牵制中国而制定的反中国经济集团“经济繁荣网络（EPN）”和美国为在印度和太平洋地区对抗中国“一带一路”主导的全球基础设施网络设定项目“蓝点网络”。

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