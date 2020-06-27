金贤美：如果金浦、坡州等房地产出现异常征兆，将采取相应措施. June. 27, 2020 08:11. by 金鎬卿, 柳原模 kimhk@donga.com,onemore@donga.com. 对于“6•17不动产对策”发布之后不在限制地区而房价一路上升的金浦、坡州等非限制地区，国土交通部部长金贤美26日表示，“如果(这些地区)出现异常征兆，随时可以采取追加措施。” 金部长当天出席某广播节目，就“气球效应”的指责表示“不仅是两个地区(金浦、坡州)，其他地区也在监控中”，明确表达了追加限制的意志。 据金浦市公认中介行业透露，不动产(房地产)对策发表前，市价为3亿韩元到4亿韩元，但现在上涨到了4.亿韩元后半段。金浦汉江新都市乐天城84平方米的专用面积23日以4.8亿韩元成交。公认中介所相关人士表示：“在被指定为限制地区之前，由于想要快速买入的需求大量涌入，成交价上升到了5亿韩元。” 气球效应突出的金浦和坡州今后被指定为调整对象地区的可能性很高。6月第四周(22日标准)金浦市的周公寓价格上升率为1.88%，是实施每周统计以来的最高值。坡州市周公寓价格上升率为0.27%，相比之前一周的上升率(0.01%)大幅上涨。如果前一三个月的住宅价格上升率超过消费者物价上升率的1.3倍，就会成为调整对象。

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