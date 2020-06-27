国王们也通过饮食提高免疫力，克服疾病. June. 27, 2020 08:11. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. “在朝鲜时代，我们用食物调理身体，以应对传染病。” 19日，记者在庆北荣州市传统乡土饮食体验教育馆食疗院见到了申成美院长(55岁)，她表示“通过食疗(也称食治)可以战胜新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)等传染病”，并说了上述这一番话。食疗是指用食物来管理健康的事情，是从朝鲜时代开始流传下来的健康管理法。 “朝鲜时代，食医为王的无病长寿做出了努力。比起药物，食医主张用食物来阻止疾病。用食物来提高国王的免疫力是核心，这种王室的饮食文化扩散到士大夫阶层，之后再次影响到平民阶层。” 让民间更容易接触到朝鲜食疗的医书是儒学家、荣州济民楼医师李硕干著的“李硕干经验方”。2009年，韩国韩医学研究院东医宝鉴事业团团长安相佑将该书进行国语翻译，申院长以国译本为基础研究食疗，正致力于以现代方式重现。李硕干经验方里，囊括了115种病证的多种预防及治疗方法。申院长在其中专研于食疗方，用现代的方式进行解释，制作了配方。她还出版了《李硕干经验方上—粥饭食疗方》一书。 食疗是预防医学。核心是吃好的食材做成的食物，提高免疫力。申院长说：“王室的食医通过研究先大王所具有的疾病，观察现在国王的体质，用食物来预防疾病，弥补不足。”食疗比此前熟知的宫中饮食更清淡、更自然，强调用饮食来增强体质。 在当天现场，记者也体验了“包括预防中风的冬麻自律萝卜粥在内的食疗”。从餐前酒“东亚药酒”开始，在两个小时的时间内吃了粥、雪下觅、真珠面、拌饭等10多种食物，但胃里很舒服。特别是雪下觅是轻轻拍打好的牛肉后腌制，再用香油拌匀，之后再放入冰水中反复浸泡制作而成。结果是消化得很好。申院长表示：“虽然食疗在于提高免疫力，侧重于预防，但发烧时用绿豆熬粥，失眠时还开了野生大枣粥。” 申院长在1992年与庆北醴泉出身的丈夫结婚，开始关注庆北地区的宗家饮食。1999年搬到荣州后，她正式开始研究地区饮食，2002年创办了木槿花料理学院，开始传授地区饮食。去年她与荣州市一同开设了体验食疗的食疗院。 申院长表示：“荣州儒生的食疗之根是朝鲜最早于1418年建立的医局‘济民楼’。”济民楼曾是公立医疗机构。荣州小白山地区自古以来就生长着丰富的药用植物。济民楼还采集了这些植物供应全国。济民楼还是医生和乡里的道学先生们积累医学知识的空间。据记载，退溪李滉也在济民楼与李硕干一起学习。申院长表示：“朝鲜时代，知道食材功效的人，即王室御医和食医、儒生们实践食疗并记录下来。李硕干的‘经验方’是研究荣州地区特产后制作的最早的民间医书。” 朝鲜第7代国王世祖为韩国最早的食医书《食疗纂要》作序。正祖正确地了解了食疗，指示身体不好的时候直接上传特定的食物。英祖没有每天吃5顿的王的饮食方法，而是只吃3顿，长寿了。申院长解释说：“世宗和文宗、世祖时期医官全遁义参与了综合医学书《医方类聚》的编纂，还留下了《山家要录》和《食疗纂要》等食医书。” 申院长遗憾地表示：“儒生们最终追求的是健康长寿。这就是食疗后人类的根本欲望。但这种好美德通过日本的殖民统治和韩国战争消失了。”她接着反复强调，“如果我们能够重温蕴含着祖先们智慧的食疗，并将其生活化，那么我们就能克服新冠病毒，轻松战胜任何传染病。”

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