无敌利物浦问鼎英超，时隔30年再获顶级联赛冠军. June. 27, 2020 08:11. by 李元洪 bluesky@donga.com. “真是难以置信。将这份荣誉献给斯蒂芬•杰拉德和肯尼•达格利什...” 身穿利物浦助威服的主教练尤尔根•克洛普在被问及夺冠感想时，一时间说不出话了。直到抹去眼泪，他才说出利物浦两名传奇人物的名字，表示希望与他们共享辉煌。他还担心感染新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)，补充说，“不要聚在一起，在家里庆祝吧。” 等待了30年的利物浦以压倒性的竞技力夺得了本赛季英格兰足球超级联赛(EPL)冠军，并刷新了最短时间(提前7轮)问鼎冠军的记录。26日，在英国伦敦举行的2019~2020赛季英超联赛曼城与切尔西的比赛中，曼城客场以1比2落败，利物浦从而提前锁定冠军。 以28胜2平1负(积86分)的成绩位居榜首的利物浦由于当天曼城的积分止于63分(20胜3平8负)，因此无论剩下的7场比赛结果如何都登上了冠军宝座。这是英格兰职业足球开始后的1888∼1889赛季后，首次有球队以提前7轮的优势夺冠。此前的纪录是曼联(2000~2001赛季)、曼城(2017~2018赛季)等球队保持的提前5轮夺冠。 利物浦最后一次夺冠是在达格利什担任球员兼主教练的1990年。自从1992∼1993赛季英超出台以来，球队再也没有赢得过冠军。从1998年开始，杰拉德在利物浦当了17个赛季的当家球星，但从未获得过冠军。克洛普主教练提到的达格利什和杰拉德是象征球队最后光荣和不幸的人物。 自2015年中期克洛普执掌利物浦队教鞭，到2018年为止，以引进后卫为中心，集中于稳定战斗力。利物浦在2017∼2018赛季仅获得第四名，但获得2018∼2019赛季英超亚军，实力迅速提升。 利物浦上升势头的核心是攻守平衡。2017年末，以当时后卫历史最高转会费7500万英镑(约1116亿韩元)，从南安普敦引进了中后卫维吉尔•范迪克。再加上被称为最优秀希望之星的右后卫亚历山大•阿诺德和左后卫安德鲁•罗伯逊的球队防守阵容处于英超最高水平。 攻击阵容中，由目前排在赛季射手榜第2位的穆罕默德•萨拉赫(17球)、第6位的萨迪奥•马内(15球)、第23位的罗伯托•菲尔米诺(8球)等球员领衔。利物浦本赛季31场比赛进70球仅失21球。截止到当天，球队的攻击力排在联赛第2位，失球方面则是最少的。 在确定夺冠的那一刻，球迷们不顾主教练克洛普的叮嘱，聚集在主场利物浦安菲尔德，挥舞旗帜，燃放鞭炮。拥有利物浦2%股份的美国职业篮球(NBA)巨星勒布朗•詹姆斯也表示：“我们是冠军。Let's go”，并上传到SNS，尽情享受球队夺冠的喜悦。

한국어