埃斯珀：“就朝鲜无核化与韩国合作，朝鲜应抓住一生一次的机会”. June. 26, 2020 07:38. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防部长马克·埃斯珀当地时间24日就最近朝鲜的威胁表示：“不会对朝鲜的恶劣行为进行补偿”，“正在密切关注成为不寻常威胁的朝鲜最近的动向。”他还敦促称，美国正在和同盟国韩国一起努力实现朝鲜“最终、完全、经验证的无核化（FFVD）”，“朝鲜应该抓住一生一次的机会。” 埃斯珀当天以6·25战争70周年为契机，在接受《东亚日报》独家电子邮件采访时表示：“（来自朝鲜的）现存威胁要求我们保持持续的应对态势。”这是特朗普政府国防部长首次接受韩国媒体的独家采访。 他说：“我们不会去推测朝鲜最近言辞和措施中隐藏的意图”，“我要强调的是，美国正专注于外交努力，必须抓住一生一世的机会的是朝鲜。” 在谈到美国国防部正在推进的印度太平洋战略时，埃斯珀说，“中国在印度太平洋地区保持着国防部的首要安全优先地位”，“中国在印度太平洋地区放弃国际准则和原则，企图寻求替代方案，这明确显示，我们进入了‘强国争霸新时代’。” 就与中国发生摩擦的萨德部署问题，他明确表示，萨德不是应对中国，而是应对朝鲜的武器体系，“中国应该放弃反对萨德，应该把自己的愤怒归因于不稳定性原因所在的朝鲜。”他还表示：“韩美将在韩国部署萨德系统的所有方面继续协调。” 对于韩美防卫费分摊额磋商，他表示，“总统一贯明确地表示，希望富裕的同盟国能贡献更多的公平分摊额”，再次确认了要求增加分摊额的现有立场。

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