受到顶级联赛关注的黄喜灿通过联赛“10-10”露个脸. June. 26, 2020 07:39. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 受到顶级联赛关注的“黄牛”黄喜灿(24岁•萨尔茨堡队)在进入职业联赛后首次实现了常规联赛10粒进球和10次助攻的记录。 奥地利足球甲级联赛豪门萨尔茨堡队25日在奥地利维也纳的阿利安茨体育场与维也纳快速队进行了一场争冠组的客场比赛，结果该队以7比2大胜对手。下半场，黄喜灿替补上场，利用点球打进了个人联赛第10粒进球。至此，当天比赛之前已贡献11次助攻的黄喜灿成功加入了联赛“10-10俱乐部”。如果算上杯赛、俱乐部对抗赛等，他本赛季共打进15球，助攻17次。 10粒进球和10次助攻是必须同时具备进球能力、广阔的视野和传球能力才能达成的记录。上赛季英超联赛(EPL)射手王(22球)萨迪奥•马内(28岁•利物浦)在2013~2014赛季效力萨尔茨堡队时期，在常规联赛攻入13球、助攻13次后，下赛季转会南安普顿队，成功登录英超赛场。目前，黄喜灿已接到英超阿森纳、伍尔弗汉普顿、埃弗顿，德甲莱比锡等多家俱乐部的邀请。 连续8场联赛不败(6胜2平)的萨尔茨堡队目前以19胜8平2负(积41分)的成绩，与排在第2位的林茨(20胜4平5负•积33分)拉开了距离。 萨尔茨堡和林茨都只剩下三场比赛，三场比赛能拿到的最大积分是9分，因此萨尔茨堡夺冠希望非常大。萨尔茨堡从2013~2014赛季开始到上个赛季为止，连续6次夺冠，创下了奥甲联赛历史最多纪录。如果球队在29日主场迎战哈特堡格队的比赛中获胜，那么将提前两轮夺得本赛季联赛冠军。 另外，效力于德甲第3级联赛(德丙)的郑优营(21岁•拜仁慕尼黑2队)当天在与慕尼黑1860队的比赛中首发出场，并贡献2次助攻。以2比1获胜的球队的进球全部来自郑优营的脚下。截止到当天的比赛，郑优营在13场德丙联赛比赛中攻入1球，助攻8次。

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