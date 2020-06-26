专栏：爱因斯坦和工作岗位. June. 26, 2020 07:38. . 20多岁的年轻学生因为就业困难，不得不去打工(临时工)。有的人在鳗鱼店工作，有的人在咖啡厅工作。爱因斯坦大学毕业后，一时找不到工作，只好当代课教师和家庭教师来维持生计。后来经朋友介绍到专利局工作。是得益于稳定的工作岗位吗？爱因斯坦从拥有可以自己集中的时间起开始发表重要的论文。1905年3月、5月和6月连续发表了3篇历史性论文。第一篇论文发表了太阳能电池和发光二极管(LED)基本原理的光电效应，第二篇论文通过布朗运动阐明了原子的存在，第三篇论文则提出了狭义相对论，其中就有著名的公式“E=mc2”。爱因斯坦特别回忆了自己独处的那个时期。20多岁那特别的时光可能是他人生中最独创的时间吧？10年后的1915年，爱因斯坦发表了新的引力论—广义相对论。根据广义相对论，时空不是固定的，强大的引力使光经过的路径变弯曲。该理论在可行性得到验证之前，需要等待几年的时间。1919年5月29日，英国天文学家阿瑟•艾丁顿为验证相对论的正确与否，等待日全食时，观测到星系的位置，此时的观测确认，太阳周围星系的位置会根据太阳引力发生变化。事实证明，爱因斯坦的广义相对论是正确的。通过艾丁顿的观测，科学界对相对论的疑虑消失了，爱因斯坦这位物理学家成了国际巨星。这是距今约100年前，西班牙流感让全世界陷入痛苦的那时的事。 每当想到年轻的爱因斯坦时，最近因就业问题而苦恼的学生总是在我眼前浮现。在这样困难的时候，如果政府考虑到科学的重要性，帮助学生在大学的研究室学习该有多好。不要忘记我们身边或许有像爱因斯坦这样的年轻朋友。希望能够考虑恢复聘用毕业生为大学实习助教或研究员的“未就业大学毕业生支援事业”。在四大江治理中投入资金的过去政权，有一件事情做得还不错，那就是研究室实习制度。得益于这一制度，当时未能就业的毕业生在政府支持下得以在研究室工作。一起度过那个年代的年轻朋友们现在都到了中年，正在支撑着我们的社会。以基础科学为基础的韩国式防疫是世界性的骄傲。在以韩国式防疫的优秀性而自豪的现政权中，为什么不能向为未来的科学基础彷徨的年轻人进行这种程度的投资呢？这真是令人惋惜和遗憾的现实。

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