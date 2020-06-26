联络事务所被炸不到10天就拿出终战宣言礼品包？. June. 26, 2020 07:38. . 文在寅总统昨天在6·25战争70周年纪念活动上发表了讲话。统一部也积极评价了朝鲜搁置对韩军事行动计划的朝鲜态度变化，并对通过对话协商表现出期待。 文在寅总统强调“通过对话进行合作”，虽然其宗旨是韩半岛不应再发生战争，但令人担心其操之过急。朝鲜以对朝传单为借口，在6月份一直威胁韩国，并炸毁开城南北联络办事处，进行了鲁莽的挑衅。一天前，金正恩的一句搁置挑衅的指示就表现出了可以掌控韩半岛局势的傲慢至极的态度。 共同民主党院内代表金泰年昨天表示：“韩国应进一步加强韩半岛‘司机’的作用，并发表由当事国推进的终战宣言。”外交部第一次官赵世永24日表示：“自行维持和平的方法是结束停战协定状态，构建韩半岛永久和平体制。”韩国国会统一外交委员会委员长宋永吉昨天表示：“将会见联合国对朝制裁委员，强烈要求缓和人道主义援助等部分制裁。”金正恩刚刚暂时搁置军事挑衅，韩国政府和执政党就像感动得热泪盈眶一样，打算打开解除缓和对朝制裁、推进终战宣言的礼品包。虽然是6·25战争70周年的当天，但没有人发声对冒着生命危险为保卫国家而滞留朝鲜的国军俘虏表示担忧。 朝鲜此次对韩挑衅成功吸引了旨在与美国谈判的关注。但是，作为受害者的韩国政府却不顾无核化，再次表现出通过单独的南北合作来瓦解国际社会对朝制裁战线的态度，这无异于对朝鲜的挑衅给予补偿。如果不追究花费了国民税金的联络办事处的爆破责任，一味地采取“无条件见面、赠送礼物”的怀柔政策，只会向朝鲜发出“挑衅也无妨”的错误信号。 美国的态度是，如果朝鲜不实现无核化，就不能发表终战宣言或缓和对朝制裁。终战宣言可能会削弱驻韩美军驻扎的名分。面对朝鲜军事挑衅的威胁，韩美两国加强协作还不够，在这种情况下，如果政府因对朝鲜的急躁情绪而固执己见，韩美同盟必然会陷入危机。现在不是整理与朝鲜无条件见面的礼品单的时候。应该从根本上重新盘点对朝政策和朝鲜无核化战略，到底从哪里开始出现了问题，无核化是否已经消失。朝鲜16日炸毁联络办事处的火药味尚未散尽。

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