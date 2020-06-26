世卫组织：下周全球新冠肺炎确诊患者或将超过1000万人. June. 26, 2020 07:38. by 金潤鍾, 崔智善 zozo@donga.com,aurinko@donga.com. 世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞24日(当地时间)表示：“下周全世界新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)累计确诊患者或将突破1000万人。”这距去年12月31日中国向WHO报告第一例病例仅时隔6个月。 谭德塞总干事当天在瑞士日内瓦WHO总部举行视频记者会时说：“目前全球累计确诊病例和死亡病例分别达到910万和47万以上。很快，确诊病例将达到1000万名。” 据国际统计网站WorldOmeter的数据显示，今年1月31日，全球确诊病例突破1万名，3月6日，全球确诊病例已超过10万名。进入Pandemic(大流行)阶段后，4月2日全球确诊病例超过了100万名，上个月20日突破了500万名。 世界卫生组织认为，新冠肺炎疫情之所以久久尚未平息是因为美国的再扩散和中南美的猖獗。世界最大的感染国美国24日一天新增确诊患者3.8672万人，刷新了4月24日创下的最高纪录(3.6291万人)。有分析称，受从上月开始的正式的经济正常化影响，出现了第2次流行。 世界第2大感染国巴西、第7位秘鲁、第8位智利、第11位墨西哥等中南美国家的扩散趋势也非同寻常。拉美各国整体卫生保健体系恶劣，甚至南半球的冬天已然来临都束手无策。世界卫生组织担忧表示，“许多拉美国家最近确诊病例增加了25%至50%。在今后几周内还将持续下去。”

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