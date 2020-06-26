起亚汽车在美国新车品质调查中位居首位，时隔3年重新夺回第一宝座. June. 26, 2020 07:39. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亚汽车被美国消费者评为“最佳品质汽车”。捷恩斯和现代汽车也分别排在第5位和第10位，现代汽车集团旗下的3个品牌同时进入了前10名。 起亚汽车25日表示，在美国市场调查企业JD Power的“2020年新车质量调查”中，起亚汽车在31个整车品牌中和美国名牌道奇并列排在第一位。自2017年以后，时隔3年重新夺回了第1的位置。评价对象31个品牌中包括现代汽车、起亚汽车、丰田、雪佛兰等普通品牌和劳恩斯、雷克萨斯、奔驰等高级品牌。起亚汽车为136分，远低于全体平均分166分(分数越低质量越好)。此次调查从去年11月到今年2月，针对在美国购买31个品牌(189种车型)新车的87282名顾客，调查了购车后90天内的驾驶经验、发动机及变速功能等233个质量投诉，并进行了打分。分数越低，就意味着质量越好。整体排名第5位的劳恩斯在13个高级品牌中以142分领先雷克萨斯(159分)17分，连续4年位居高级部门第一位。现代汽车获得了153分。 据分析，起亚汽车之所以能够夺回第一宝座，是因为考虑到美国消费者对SUV的偏好，迅速推出了人气车型，不仅提高了行驶性能，还提高了尖端电子装置的使用便利性及性能。起亚汽车在此次调查中获得“最佳品质奖”的四款车型中有3款是SUV(秀儿 索兰托 嘉年华)。为使这些车通过按电子装置按钮或语音识别也能方便地使用，改善了泊车支持、防撞等安全功能的性能。起亚汽车在美国汽车销售极度不景气的5月份，索兰托和狮跑的销量也只比一年前减少了13%和5%，与减少幅度达20%至30%的轿车形成了鲜明的对比。

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