特朗普：“部分从德国撤走的美军，将部署在愿意出钱的波兰”. June. 26, 2020 07:39. by 申娜莉记者、具佳人记者 journari@donga.com,. 美国总统特朗普表示，将裁减驻扎在德国的9000多名美军，并将部分兵力重新部署在波兰。也就是说，美国要把美军调往“愿意多交钱（防卫费分摊额）”的波兰，来取代交“钱”太少的德国。特朗普一直声称可以裁减驻扎在包括韩国在内的其他盟国的美军，施压要求大幅提高防卫费分摊额。据悉，在这种情况下，美国为了增加第11次《韩美防卫费分摊额特别协定》增加韩国分摊额，转变立场，声称需要新设包括战略资产展开费用等在内的新项目，有可能成为今后磋商的新变数。 ○ 因为“钱”，特朗普要转移美军 据彭博社报道，特朗普当地时间24日在白宫与波兰总统杜达举行首脑会谈后举行的记者招待会上说，“我们可能会把美军从德国调往波兰”。这距离美国15日宣布将把驻德美军从目前的34674人减至2.5万人仅隔9天。 成为驻德美军重新部署计划导火索的是防卫费分摊额。此前，特朗普15日再次对包括德国在内的未能达到国防开支占国内生产总值2%标准的北约成员国表示强烈不满，称其“欠债不钱”。德国去年国防开支占国内生产总值的1.36%。特朗普在美波首脑会谈的记者招待会上称赞说：“波兰是北约成员国践行2%承诺的8个国家之一”，“他们（波兰）问我们是否可以增兵，会为此付钱。”杜达为了应对俄罗斯的威胁，曾在2018年9月访问白宫时表示，愿意先行支付20亿美元（约合2.4万亿韩元）的基地建设和美军驻扎费用。 ○ 美国针对韩国新设防卫费项目的动向 随着裁减驻德美军的具体化，韩国今年要需要负担的驻韩美军驻扎费用——防卫费增加额和裁减驻韩美军的忧虑也同时增大。根据最近出版的前美国总统国家安全顾问约翰·博尔顿的回忆录，去年特朗普在接到博尔顿访韩结果报告后表示：“向韩国索取50亿美元的方法，是威胁美军全部撤出。” 与此相关，美国似乎想就防卫费问题，坚持回到3月底的工作协议之前设立新项目的立场。外交消息人士25日表示：“目前美国政府内部的氛围是，如果不新设包括展开战略资产的费用、韩美联合军演费用等在内的第四项，就无法把分摊额上调到美国提议的13亿美元（约15629亿韩元）。”现有的防卫费分摊额由人工费（为驻韩美军服务的韩国工人工资）、军事建设费（美军基地内设施建设）、军需支援费（劳务及物资支援）等三个项目构成，“原有的三项事实上属于无法大幅上调的固定费用，维持现行三项难以到达13亿美元。”有人担心，在最近韩朝紧张局势中，美国不断展开战略资产，可能是在积攒增加分摊额的名分。 韩国政府相关人士表示：“美国最近并没有通过正式渠道转达新设准备态势项目或战略资产费用项目的意见”，“正如工作协议中维持保持现行3个项目一样，我们根本没有考虑新设项目。”韩国外交部第一次官赵世永24日表示：“韩国去年防卫费支出达9亿美元以上，同比增长8.2%，是经济增长率的4倍以上”，“美国的主要盟国中没有一个国家比韩国国防预算更多。”

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