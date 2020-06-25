未对警察进行惩戒、差点掩盖过去的“法国版弗洛伊德事件”. June. 25, 2020 07:57. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美国黑人男子乔治·弗洛伊德（46岁）被白人警察的膝盖压住喊叫“我喘不过气来”并死亡，发生在法国的类似事件在事后才被曝光。围绕废除警察过度镇压的方式问题，法国国内赞成和反对的矛盾正在加剧。 据《世界报》当地时间24日报道，北非移民塞德里克·舒维亚（43岁）今年1月3日在公路上接受警方调查时失去意识并死亡。他是一名快递员，当时骑着摩托车经过巴黎埃菲尔铁塔附近的凯佛朗里博物馆前。现场的警察以舒维亚手持智能手机驾驶，车号牌脏到无法识别等违反交通规则为由接近了他。 舒维亚说：“我没做错什么，为什么？”警察开着荤玩笑，对他冷嘲热讽。舒维亚与警察发生了争执，随后演变为肢体冲突。4名警官让舒维亚趴在地上，按住他的脖子后部，试图给他戴上手铐。舒维亚在22秒内7次喊道，“喘不过气儿来”“好像要窒息了”。 但是，警察们并没有住手，舒维亚因呼吸困难而失去意识。警察叫来了救护车，但医护人员赶到时，舒维亚已处于昏迷状态。他被送到医院，但两天后死亡。尸检结果为因外部压力窒息和喉部骨折。他是一个有5个孩子的家长。 但4名警察此后没有受到特别的惩戒或调查。由于舒维亚的家人不断抗议，警方直到本月17日才开始监察。该事件的始末是现场拍摄的视频被举报给法国媒体后被曝光的。 肇事警察们声称：“当时根本没有听到他说‘喘不过气儿来’。”但据《世界报》报道，与警方所说的事发时舒维亚手持手机驾驶的说法相反，他的摩托车上安装了手机免提装置，警方的说法缺乏可信性。 以这一事件为契机，关于警方镇压方式的争议也越来越大。法国有很多移民来自非洲等过去殖民地国家。与白人相比，警察经常对他们进行残酷的审问或逮捕。2016年，当时24岁的黑人青年阿达玛·特拉奥雷在巴黎近郊的博蒙舒瓦兹被警察带走途中死亡，就是代表性的事例。由于批评声越来越大，法国政府8日宣布，“将废除按压嫌疑人颈部的逮捕方式”。 随后，警察工会以“难以应对恐怖袭击或暴力犯罪事件”为由强烈反对，废除按压脖子方式逮捕的决定又被暂缓实行。舒维亚的女儿索菲亚当地时间23日在巴黎举行记者会，呼吁“尽快废除按压脖子的方式”，敦促“马克龙总统应负起责任，拿出对策”。

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