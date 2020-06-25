全球领先的AI硕学之士引领三星未来技术研究组织. June. 25, 2020 07:57. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子24日表示，内定人工智能(AI)领域世界最高学者、美国普林斯顿大学教授塞巴斯蒂安•胜(韩国名胜贤俊•54岁•照片)为三星电子综合研究组织三星研究所所长(社长)。胜新任所长将全权负责三星电子15个国内外研究开发(R&D)中心和7个AI中心的研究，并领导未来新技术及复合技术的研究。 三星电子表示：“胜新任所长拥有出色的研究能力和广泛的研究机构网络。期待他能与世界级的研究者们加强开放创新等，在未来技术研究中发挥重大作用。” 这是三星电子副会长李在镕上月表示“为了公司的未来，将积极引进外部有能力的人才”后实现的首次聘请。当时李副会长表示：“只有具备专业性和洞察力的最高水平的经营才能保证企业的生存。不论性别和学历、国籍，只要是优秀人才，都应引进。” 胜新任所长是AI领域的世界级学者，被认为是大脑连接网研究“大脑连接体(connectome)”领域的第一人。大脑连接体是一种大脑地图，是掌握每个脑神经细胞如何连接的研究。胜新任所长从2018年开始在三星研究所负责AI战略的树立及先行研究咨询，当时三星电子新设了“最高研究科学家(CRS•Chief Research Scientist)”职务，并任命他为“1号CRS”。 三星电子相关人士表示：“希望通过此次人事调整，不仅可以提高三星未来核心事业AI的研究力量，还可以进一步提高系统半导体的竞争力。”

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