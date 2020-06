孙兴慜助攻凯恩打入制胜入球,遗憾的是自己的进球被吹. June. 25, 2020 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “如果对方后卫的屁股稍大一点,或者后卫把屁股再往后探出一点......。” 24日凌晨,通过电视熬夜收看了在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的托特纳姆热刺队与西汉姆联队的英格兰足球超级联赛(EPL)第31轮比赛的国内球迷发出了这样的叹息。因为等待已久的“超级孙”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)的“复出进球”在视频回放(VAR)之后被取消。 上半场第45分钟,孙兴慜在禁区内接到队友洛塞尔索的传球后,晃过对方后卫右脚劲射破门。孙兴慜握紧拳头,一跃而起,咆哮着。但痛快的进球庆祝动作并没有持续很久。实施VAR的结果显示,洛塞尔索试图传球时,孙兴慜的左脚比站在距离球门最近位置的西汉姆后卫雷恩•弗雷德里克斯的臀部多探出了10厘米左右。因此,主裁做出了越位判定,并取消了孙兴慜的进球。如果进球数得到认可,孙兴慜就可以连续4个赛季实现英超联赛进球数上双的记录。 孙兴慜在没有进球的情况下也没有令人失望,在热刺队以1比0领先的下半场第37分钟,他以犀利的渗透传球帮助队友哈里•凯恩攻入一球。孙兴慜自2月16日在与阿斯顿维拉队的比赛中右臂受伤后,又因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响联赛中断,最近于本月20日通过与曼联队的比赛复出。虽然当时他没能实现进球或助攻,但在归队后的第2场比赛上时隔192天(韩国时间)成功制造了攻击点。增加1次助攻的孙兴慜在2019~2020赛季英超比赛中取得9粒进球和8次助攻(赛季16粒进球和10次助攻)的数据。摆脱腿筋伤病,因新冠肺炎难得度过了休息期的凯恩也多亏了“特级帮手”孙兴慜,在6个月后再次启动了得分炮。这是凯恩自去年12月8日与伯恩利队的比赛后,时隔199天再次在英超赛场得到孙兴慜的助攻。 帮助热刺2比0取胜的孙兴慜表示,“必须冷静地接受VAR带来的结果。裁判们做出了正确的判决,我确实是越位了。”他说:“虽然(进球被取消)有些遗憾,但不能推翻结果,承认了事实。我相信会有更好的得分机会。”当天,孙兴慜在热刺队首发球员中传球成功率排在第一位(95.2%),表现出完全恢复实战感觉的面貌,并被球迷投票选为“本场最佳球员(King of the match)”。得票率为59.4%(总投票数6146票)的他表示,“想通过自己作为努力的球员一步步成长的样子,给在这么晚的时间依旧为我呐喊助威的粉丝们带去快乐。” 自2月份与阿斯顿维拉队的比赛后,时隔8场比赛(包括足总杯等)再次取得胜利的托特纳姆热刺队积45分(12胜9平10负),从英超积分榜第8位上升到第7位。最终排名前四名的球队将获得下赛季欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)入场券,目前托特纳姆热刺队和排名第4位的切尔西(51分•少赛一场)之间的积分差距缩小到了6分。 托特纳姆热刺队将于7月3日凌晨2时客场挑战谢菲尔德联队。

