在压倒性战斗力面前退缩的朝鲜，与其草率地安抚，还不如追究其责任. June. 25, 2020 07:57. . 据《劳动新闻》昨天报道，朝鲜23日在国务委员会委员长金正恩主持召开的劳动党中央军事委员会预备会议上，暂停了对韩军事行动计划。这距离金与正4日出面，以个人谈话谴责“脱北者”团体向朝鲜散发传单并对韩国进行威胁已经过去了19天。朝鲜军队从21日开始拆除在最前沿地区设置的对韩高音喇叭设施，各种宣传媒体停止了对韩国政府的诽谤。 朝鲜的态度变化，是在美国在韩半岛周边展开战略轰炸机和3艘核动力航空母舰等主要核战略资产的时候出现的。B-52战略轰炸机在过去的一周里在韩半岛附近飞行了三次。朝鲜每次接二连三对韩国发动攻势时进行的飞行，是旨在阻止朝鲜挑衅的强烈警告，朝鲜也意识到了这一点。韩国政府对朝鲜炸毁联络办事处和金与正的辱骂破例性地进行警告表明应对意志，似乎也产生了影响。 朝鲜通过此次挑衅窥伺的，大概是美国的态度变化和韩方对向朝鲜散发传单的强硬应对两方面。朝鲜认为，虽然没有直接瞄准美国，但通过炸毁韩朝联络办事处等，向韩国传达了“架起与美国尖桥梁”的间接信息。 美国国务院官员23日就朝鲜表示，“外交的大门是敞开的，真心希望回到2018年6月”，敦促重启对话，以继续维持前年新加坡朝美首脑会谈达成的协议。同时，国务院在军备控制报告中明确表示，朝鲜仍在持续进行核活动，在其实现无核化之前，国际社会的对朝制裁将一直持续下去。报告再次确认了如果朝鲜想与美国进行谈判，那么唯一的解决方法就是决心无核化，出面进行谈判。 虽然为时略晚，但朝鲜缓和了挑衅局面，这是值得庆幸的事情。但是，朝鲜的这一决定不是取消军事行动计划，而是暂缓。只是将危机的时间往后推，如果期待南北关系突然得到改善，那将是大错特错。比起连接南北铁路或恢复旅游等轻率的安抚，唯有立足于原则的正面突破才能使韩朝关系正常化。必须采取强有力的措施，追究炸毁联络办事处的责任，不能再让这种鲁莽的挑衅得逞。 这次的事件再次证明，为了维护韩半岛的和平，除了以韩美同盟的压倒性优势先发制人地挫败朝鲜的挑衅欲望之外别无他法。因无核化处理法的差异而有所松懈的韩美同盟迫切需要再次强化，恢复韩美互助的努力更是迫在眉睫。

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