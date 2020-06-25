战争的现实主义. June. 25, 2020 07:57. . 在纳粹德国时代，弘扬祖国爱或美化战争的艺术是受到鼓励的，但反过来，表现战争的悲惨或社会批评的艺术被定为“颓废美术”，受到严重镇压。纳粹政权以净化颓废美术的名义，公开销毁或出售了从德国全国美术馆没收的1.7万件美术品。其中包括德国现实主义画家奥托·迪克斯的260幅作品。 这幅画描绘了迪克斯亲自参战的第一次世界大战的悲剧性场景。士兵们的尸体满是泥巴，被炮击破坏的战壕因雨水变成了一个大水坑。画面右侧的士兵不知是否还有呼吸，在寒冷和恐惧中凝视着画面外的观众。有可能是睁着眼睛死去的状态。围在中间高耸的木柱上的铁丝网，酷似沾满鲜血的耶稣的荆棘冕旒冠。只剩下绝望的这片残酷战场，是普朗德（比利时北部）激烈的西部战线。第一次世界大战是首次使用毒气、坦克、飞机、机关枪等大规模杀伤性武器的总动员战。7000多万军人参战，其中约1000万人悲惨地死于这些新型武器。 被打上颓废美术家烙印的狄克斯，在被解除德累斯顿美术大学教授职务后蛰居德国西南部乡村的时期，画了这幅画。此时距一战爆发已经过了约20年。迪克斯在战争中写的日记中这样写道。“跳蚤，老鼠，铁丝网，榴弹，炸弹，窟窿，尸体，血，炮火，酒，猫，毒气，加农炮，粪便，炮弹，迫击炮，射击，刀。这就是战争！这都属于恶魔！”正如他所说，战争是肮脏的，令人毛骨悚然的，悲惨的，恶魔般的。决不可能是英雄的或浪漫的。正如某评论家所说，“令人毛骨悚然地为了打破人类的健忘症”，迪克斯成为反战画家，描绘了一幅又一幅这种残酷流血惨案的场面。 美术评论家

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