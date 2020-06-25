朝鲜突然改变态度，金正恩下令“暂缓对韩军事行动”. June. 25, 2020 07:58. by 黄仁瓒记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩突然按下了原先预告的6·25战争70周年前夕对韩军事行动计划的暂停键。面对美国在韩半岛附近展开3艘美国航空母舰和B-52战略轰炸机对朝鲜进行高强度施压，朝鲜表现出暂时平缓气息的做法，但同时也强调“进一步加强战争遏制力”，预告了今后进行试射潜射弹道导弹等高强度挑衅的可能性。围绕8月是否重启韩美联合军演等问题，岌岌可危的韩半岛局势还将持续一段时间。 据《劳动新闻》24日报道，金正恩23日主持召开党中央军事委员会预备会议，暂停了人民军总参谋部提出的对韩军事行动计划。之前总参谋部曾表示，有关在金刚山和开城工业地区部署军队、进入非军事区民警哨所、边境地区军事演习、散发对韩传单等计划正在等待批准，但目前这些计划都已被暂停。当天还捕捉到了朝鲜拆除非军事区高音喇叭的场景，朝鲜宣传媒体也删除了对韩批判报道。 朝鲜的这种态势转变，似乎是炸毁韩朝联络办事处、抨击对朝传单等等向韩国倾泻不满、对内集结舆论收到了一定成效后，考虑到如果在这种情况下提高军事压力，将面临美国高强度军事压力。美国国务院当地时间23日表示：“朝鲜在继续生产核物质，还有未经确认的核设施。制裁将完全维持下去。”美国候任空军参谋总长、美国太平洋空军司令查尔斯·布朗表示：“就究竟什么情况会引发（针对朝鲜展开战略资产），不能透露任何行动上的细节。”韩国国防部长郑景斗当天出席国会法制司法委员会会议，就朝鲜暂缓对韩军事行动的决定强调：“必须彻底撤销而不是暂缓。”

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