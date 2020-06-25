澳洲轻轨列车载着6•25勇士头像疾驰. June. 25, 2020 07:58. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 为迎接6•25战争爆发70周年，载有8名澳大利亚参战勇士头像的轻轨列车于22日(当地时间)在澳大利亚悉尼市中心开始运行。 这列名为“不会忘记韩国(Lest Korea Forget)”的轻轨是为向澳大利亚6•25参战勇士致献词而设计的。8人之一、澳大利亚前海军提督伊恩•克劳福德(88岁)24日在悉尼举行的开幕活动上发表感想说：“作为澳大利亚历史的一部分，韩国战争得到了认可，非常感动。” 前提督克劳福德1949年加入海军，直到1989年退役，服役整整40年时间。1950年，年仅18岁的他参加了6•25战争，帮助孤立的联合国参战部队脱险，并在极限情况下支援北进的部队。他在接受澳大利亚报勋部采访时回忆道：“在18岁的军官候补生眼中，韩国战争的所有瞬间都是戏剧性的。” 与克劳福德前提督一起，刊登在轻轨上的7人头像面面俱到。布赖恩•库珀当时年仅10多岁，凭借出色的领导能力，打赢了6•25最后战役之一的沙弥川战役(Samichon River)。沃里克•布雷斯格德参加了第二次世界大战和6•25战争，曾三次获得美国授勋十字奖章。塞西尔•斯莱伊则作为空军飞行员参与了后勤干扰作战。史蒂夫 •多德是澳大利亚土著人中第一位参战勇士。 此外，24岁以护士兵身份入伍的格雷斯•巴利、1951年参加加平战役在釜山联合国军墓地中睡着的斯塔福德•雷诺、以及登上澳大利亚国防军参谋长职位的弗兰克•哈西等也在8人名单之中。 韩国战争是澳大利亚加入联合国后首次参战的战争。 在联合国22个参战国中，参战人数继美国、英国、加拿大、土耳其之后居第5位，共有1万7164人参战。其中340人战死，1216人受伤，28人被俘。 由韩国驻澳大利亚文化院和澳大利亚安杰克纪念馆共同企划的特别轻轨将运行到下月26日。首都墨尔本市中心也将运行用澳大利亚参战勇士肖像画装饰的电车。新南威尔士州交通部长安德鲁•康斯坦斯说，“希望市民在观看运行在市中心的轻轨列车时，能感受到令澳大利亚自豪的军队历史。”韩国驻澳大利亚总领事李尚禹向澳大利亚国营电视台SBS表示：“希望轻轨运行活动能成为向市民介绍鲜为人知的澳大利亚参战勇士的契机。”

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