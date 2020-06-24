纳瓦罗称“美中贸易谈判完了”，震惊的特朗普亲自出面灭火称“平稳”. June. 24, 2020 07:38. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 美国对华强硬派、白宫贸易和制造业政策局局长彼得·纳瓦罗（照片）22日表示，“美中贸易谈判已经结束”，结果美国总统特朗普亲自出面平息风波。中美关系恶化的消息传开后，23日世界金融市场也一度出现混乱。 纳瓦罗当天在接受福克斯新闻频道采访时说：“中国代表团1月15日前往华盛顿签署第一阶段贸易协议。他们从当时的两个月之前就知道了新冠病毒暴发的事实”，“我们在搭载他们的飞机离开后才知道新冠病毒大流行这一事实。”当主持人问及“虽然贸易协议取得了进展，但考虑到目前的情况，是否已经废弃”时，他再次回答道：“对。完了（It's over）。” 在他的发言传开后，世界金融市场像是坐上了“过山车”。23日，亚洲主要国家的股市多次上下振荡。22日，美国纽约股市纳斯达克指数有史以来第二次突破收盘价10000点大关，但23日纽约股市道琼斯指数期货一度大跌398点。 看到情况不妙，特朗普总统通过推特表示：“与中国的贸易协议完全平稳。希望双方能按照协议条件继续合作。”白宫国家经济委员会主席拉里·库德罗也向政治媒体阿克西奥斯表示：“谈判进展顺利。总统最近也说过类似的话。” 纳瓦罗本人也发表声明更正了发言。他声称：“在脉络中很多部分被错误引用了。这和正在生效的第一阶段协议没有任何关系”，“‘结束’一语的对象不是贸易协议，而是对中国共产党的信任关系。”他接着说：“他们对中国病毒的来源说谎，给全世界带来了大流行。现在的情况是，我们与共产党缺乏信任。” 有些人指出，在总统选举即将到来之际，特朗普政府为了把新冠疫情的责任转嫁给中国，可能是在权衡由纳瓦罗出面破坏贸易协议的可能性。路透社分析说：“如果特朗普为了竞选连任而加剧与中国的紧张关系，那么像纳瓦罗这样的鹰派可能会煽动对中国的敌对行为。” 据国际统计网站“世界实时统计”23日统计，美国国内死亡人数和确诊人数分别为12.2611万人和238.8225万人。

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