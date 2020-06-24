韩国战争参战老兵：“没想到6·25战场上拍下的照片会成为历史”. June. 24, 2020 07:39. by 任寶美 bom@donga.com. 在6·25战争爆发70周年之际，哥伦比亚的战争参战勇士希尔贝托·迪亚斯·贝拉斯科（87岁，照片）在70多年前用花5美元（约6000韩元）买的柯达相机拍下的照片被首次展出。 贝拉斯科在1952年4月以19岁的年龄自愿加入哥伦比亚联合国多国部队，在韩国呆了14个月，直到1953年8月。他珍藏着约400张当时亲自拍摄的胶卷照片，此次将公开152张。从26日开始，可以在战争纪念馆网站（www.warmemo.or.kr）上看到他的照片。 贝拉斯科23日参加了由哥伦比亚驻韩国大使馆主办的韩国媒体视频会面，在首都波哥大附近的儿子家中，以太极旗为背景，身穿制服接受了采访。他举着柯达相机说：“去韩国之前在日本东京花5美元买的。到现在还是照得很好”，“没想到因为个人爱好拍的照片会成为历史。”哥伦比亚是南美唯一参加“6·25”战争的国家。 当时，他从哥伦比亚卡塔赫纳乘船经过巴拿马海峡、美国夏威夷、日本东京和横滨等地来到韩国。到达后，被韩国的自然特别是山区风景所吸引。贝拉斯科向记者展示了以白雪皑皑的山为背景给乘坐在卡车里的两名战友拍的照片，说道：“多山的韩国风景和哥伦比亚非常相似。”不过，他说，因为时间太久了，已经记不清当地的确切地名了。 他吐露说，韩国寒冷的冬天很难熬，“我来自几乎没有雪的南美，那是我从未经历过的寒冷。”他拿出在鲜花盛开的原野上三位战友笑容满面的照片给记者看，“拍这张照片的时候，天气真的很暖和”。 战争期间，他们又是如何找到胶卷甚至洗印照片的呢？他说，通过往返于日本的联合国军人力得到了胶卷，拍照后委托前往夏威夷的同事进行冲洗。他说，由此，胶卷先到了美国加利福尼亚州旧金山，冲洗后通过船舶邮件回到自己身边。贝拉斯科摇着一个邮戳清晰的信封说：“我还留着这个信封呢。” 他说，有一天晚上，由于轰炸等原因，他一下子失去了同事，“很多尸体都散落一地，真的是在尸体上行走。当时最好的朋友死了，也没找到。”他吐露，到现在也没找到他，非常遗憾。

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