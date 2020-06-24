朝鲜安装高音喇叭的当天，美B-52轰炸机再次在韩半岛附近展开. June. 24, 2020 07:39. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 记者23日确认，美国空军的B-52战略轰炸机（照片）在朝鲜设置对南高音喇叭的22日，在接近韩半岛的日本列岛上空飞行。 继朝鲜炸毁开城南北联合联络办事处（16日）后的17日和19日之后，美国的代表性战略资产再次从本土出发，在韩半岛附近展开。这被解释为是警告正在提高对韩、对美攻势力度的朝鲜不要有挑衅的念头。 据军用飞机追踪网站“飞行器追踪”报道，22日从阿拉斯加阿伊森基地起飞的两架B-52轰炸机经过日本列岛附近的太平洋上空飞往菲律宾海。在这一过程中，B-52轰炸机进入了距韩半岛飞行距离1小时左右的上空。 据悉，B-52轰炸机将在菲律宾海与美国航母强袭团一起执行作战任务后，沿着同样的路线返回。目前在菲律宾海一带，以“西奥多·罗斯福”号（CVN-71）、“尼米兹”号（CVN-68）等两艘航母为首的航母打击团正在进行海上监视、远程攻击和机动演练。如果加上日本横须贺海军基地的母港“罗纳德·里根”号（CVN-76），共有3艘航母在第七舰队作战区域活动。 有分析认为，美国在包括韩半岛在内的美国第七舰队的作战区域部署两艘航母，是为了牵制在南中国海等地区的中国，同时考虑到朝鲜最近对韩国采取军事行动的威胁。韩半岛危机登峰造极的2017年11月，“里根”号、“罗斯福”号、“尼米兹”号等3艘航母同时进入东部海域韩国作战区域（KTO），与韩国海军举行了联合演习。

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