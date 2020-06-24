苹果与“15年盟友”英特尔分道扬镳，MacBook将搭载自家芯片. June. 24, 2020 07:39. by 徐東一 dong@donga.com. 苹果公司选择了与英特尔分道扬镳。苹果22日(当地时间)表示，将结束与英特尔长达15年的同盟关系，在苹果个人电脑(PC)MacBook系列上使用自主研发的芯片“苹果Silicone”。首批产品计划于今年年底上市。由此，苹果在从智能手机到电脑的所有产品群中都使用了自主研发的芯片，从而进一步巩固了“苹果独立生态系统”。 ○ 移动-PC苹果生态系统将壮大 当天，苹果首席执行官蒂姆•库克(Tim Cook)在通过互联网召开的苹果年度开发者大会(WWDC)上首次正式公开了苹果和英特尔的决裂。他说：“今天对于苹果的Mac来说是一个‘历史性的日子’。(通过使用自家公司的芯片)让Mac变得比以往任何时候都更加强大。” 此前，苹果只在iPhone、iPad、苹果手表等上使用了自主研发的芯片。但在笔记本电脑及台式电脑等Mac系列产品中，苹果一直使用英特尔的中央处理器(CPU)，但经过2年的转换，决定完全用“苹果Silicone”代替。 信息技术(IT)业界相关人士表示：“与英特尔分道扬镳的破格宣言填补了革新性新产品公开的空缺。”每年在美国加利福尼亚举行的WWDC，今年受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，首次进行了在线免费活动。 当天作为WWDC演讲嘉宾出席的苹果硬件技术副社长约翰尼•斯鲁西自信地表示：“搭载苹果自身芯片的Mac在电力效率和性能上都非常出色。”实际上，台式电脑的性能不错，但耗电量却很大。相反，智能手机的耗电量较少，但性能却相对较差。这也是两个市场处理器芯片不同的原因。但移动处理器(AP)的性能也越来越高，苹果在PC领域也表现出了“低耗电 高性能”的野心。 更大的意义在于“兼容性”。苹果自主研发的芯片将应用于MacBook等PC产品，今后消费者在Mac上也可以直接享受在iPhone、iPad上享受的节目。此前，这两款产品所搭载的CPU芯片设计基础各有不同，兼容性自然会下降。但今后，苹果将能够实现长期的目标，让消费者在任何苹果设备上都享有同样的体验，并将消费者捆绑在“苹果独有的生态系统”内。 对此，美国CNBC分析称，“苹果将遵循自己的开发路线，与依赖英特尔的三星、惠普等竞争公司有所区别。”《福布斯》认为，“这是现在PC制造商必须重新创造与移动连接的新PC的信号。” ○ 苹果设计，制造由TSMC负责 预计“苹果Silicone”将由全球委托生产(代工厂)市场排名第一的台湾TSMC(台积电)制造。 对于追击TSMC的三星电子来说，此次苹果的决定在短期内可能是个不利因素。 但是，半导体业界预测，负责半导体设计、生产、销售的综合性半导体企业(IDM)最强者英特尔的主导权正在逐渐转移到代工市场，因此，从长远来看，对三星电子也将产生积极效果。半导体业界相关人士表示：“虽然短期内TSMC的销售额会有所增长，但从代工市场的整体增长来看，对三星电子来说也是不错的决定。” 苹果当天还发布了iPhone新操作系统iOS14。该操作系统的特点是，可以将应用程序简单地并排式布局的现有画面装饰得更干净利索，更有个性。另外还新公开了在使用iPhone或苹果手表后可以打开车辆或启动的汽车钥匙(Car Keys)功能。在备受关注的通话中，没有新增录音功能。

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