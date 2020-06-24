特朗普轻视同盟比预想的还要严重，应提防没有韩美同盟的时代. June. 24, 2020 07:39. . 据悉，美国总统特朗普只从金钱的角度看待同盟，他对同盟的轻视比此前传出的要严重得多。根据前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿的回忆录，特朗普总统在2018年7月向外交安保参谋们吐露不满说：“无法理解我们为什么去参加韩国战争，为什么仍然有大规模驻韩美军驻扎在韩半岛。”同时他还表示，“我们将结束充当傻瓜的事情”，透露出实际措施的可能性。 前年在新加坡举行的朝美首脑会晤上，特朗普对金正恩提出的减少韩美联合军演的要求表示：“韩美军演具有挑衅性，是在浪费时间和金钱。”会谈后，没有与参谋们进行任何商议就在记者招待会上宣布中断韩美军事演习，这也是即兴的结果。在河内朝美谈判破裂后，他说：“我们不应该在战争中花掉10美分。” 据说，特朗普甚至在朝鲜发射超大型放射炮和导弹后说，“是向韩国要钱的好时机”，指示应用来提高防卫费分摊额的压力。去年8月举行韩美联合指挥所演习时，他表示：“如果不能达成防卫费分摊额50亿美元的协议，就从那里出来。”连同盟的危机也视为赚钱机会的思考方式主导着白宫，韩美同盟的未来只能是脆弱的。 特朗普从执政初期开始，就试图建立以美国优先主义为基础的新孤立主义倾向的国际秩序，而不是同盟和多边安全。如果特朗普成功连任，以裁减驻韩美军或撤军问题为首的同盟费用问题很有可能成为最大的悬案。即使特朗普竞选连任失败，这种气氛也不会完全消失。美国早已对“世界警察”的角色感到厌倦。 迎接6·25战争70周年的韩国安保现实，是自称核保有国的朝鲜挑衅和中国的膨胀主义以及牵制其力量的轴心韩美同盟也动摇的总体危机。预计会出现特朗普式的外交狂奔，但却没有能够看到协调并说服特朗普的外交力量。如果韩美同盟发生动摇，如何面对朝鲜的核威胁，必须制定有深度的对策。韩半岛周边局势向我们发出了准备安保自救对策的警告信号。现在应该为没有韩美同盟的时代未雨绸缪。

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