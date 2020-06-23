普京称“没有我就会混乱”，推出奖品鼓励投票. June. 23, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯总统普京（68岁，照片）表示，“如果7月1日的全民公投中通过修宪案，我将参加2024年大选”，再次强调了终身执政的意志。他打着防止权力分散引起混乱的旗号。俄罗斯政府推出了公寓、汽车、智能手机等各种奖品，鼓励选民投票。 普京21日在接受国营“俄罗斯一”电视台采访时，就是否有可能再次参选的提问回答说：“如果修改宪法，不排除参加竞选的可能性。”他还说：“坦白地说，如果没有修改宪法，两年左右之后，很多权力机关将目光转向寻找我的接班人，而不是做本职工作”，“现在正是干事的时候。”按照他的说法，为了阻止国政空白，必须修改宪法。 俄罗斯宪法禁止总统三次连任，普京现任期将于2024年结束。如果修宪，禁止三次连任的条款消失，普京可以再次参加2024年总统选举，还可以连任6年总统。如此一来，执政到84岁的2036年，实际上就是终身执政。 俄罗斯原计划在今年4月22日举行赞成和反对修宪案的全民公投，但因新冠疫情被推迟到7月1日。俄罗斯政府从本月25日开始将进行预先投票，理由是如果选民们同时聚集到投票现场，有可能导致新冠疫情再次扩散。 另据《华盛顿邮报》等媒体报道，普京政权为了提高投票率，除了发放各种奖品外，还对公务员和国营企业职员施加了压力。据悉，部分公务员、教师、公共企业职员甚至接到了提交已完成选民登记的证据的指示。 在野党人士反对普京政权在目前每天新增8000名左右患者等新冠疫情危险依然猖獗的情况下强行进行投票。医生工会负责人阿纳斯塔西亚·瓦西里耶娃批评称，“把自己的政治野心凌驾于人民生命之上”。在提前投票的前一天24日，俄罗斯还将举行大规模的二战胜利纪念日游行，预计会有相当多的人潮涌动。 有分析认为，在这种情况下，普京政权强行举行全民公投的举动，从反面证明了高度的不安感。由于对普京20年长期执政感到疲劳，以及担心新冠疫情再次扩散、低油价等因素，预计今年俄国内生产总值增幅将比上年下降6.0%。上个月普京总统的支持率也达到了20年来的最低值59%。

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