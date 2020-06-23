“日本民间人士在6•25战争时期曾参加战斗，令人震惊”. June. 23, 2020 07:38. by 东京=朴衡俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 经证实，1950年6•25战争期间，至少有60名日本平民男性与美军一起来到韩半岛(朝鲜半岛)，其中18人参加了战斗。 《每日新闻》22日拿到了美国国家档案和记录管理局(NARA)收藏的题为《在韩国未经许可运输和使用日本人》的美军绝密文件，并做出了上述报道。 据报道，60名日本平民于1950年7月左右来到韩半岛，1951年1、2月返回日本。60人中有27人得到了武器，18人在战斗中使用了武器。相当一部分人在韩半岛担任了“翻译”。 根据长达800多页的报告书，10、20多岁的人最多，有46人。他们当中有18名未满20岁的少年，也有9岁的孩子。48人是当时的驻日美军基地职员。对于渡航到韩半岛的原因，多数人回答称“(美军)基地相关领导劝诱了”。《每日新闻》报道说，“有人提出，美军可能不是正式带走，而是利用个人关系，未经正式许可带着他们前往韩半岛。” 日本民间人士参与6•25战争战斗的事实被公开尚属首次。到目前为止，对日本参加6•25战争的已知事实是，出于美国海军的要求，日本海上保安厅队员主要进行排除水雷和港口业务。当时海上保安厅队员中有57人死亡。 《每日新闻》对此次文件赋予了“证明日本民间人士的‘从军’的资料”的意义。国民大学日本学系教授李元德分析称，“日本民间人士在6•25战争时期曾参加战斗，令人震惊。但美军们却因私人关系而带他们去了战场，因此很难将其视为日本的参战行为。”

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