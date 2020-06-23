现代汽车和LG化学计划在印尼设立电动汽车电池合作法人. June. 23, 2020 07:38. by 徐東一 dong@donga.com. 22日获悉，现代汽车集团和LG化学正在推进在印度尼西亚设立电动汽车电池合作法人的计划。两家公司的战略是，在印度尼西亚建立现代汽车的电动汽车专用电池生产线，并以此作为未来进军东南亚电动汽车市场的据点。 两家公司正在讨论具体的投资规模和时期。 当初的目标是7月签订成立联合风险投资公司的合同，但随着3月出现新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)，国内外经营不确定性增大，讨论暂时处于中断状态。LG相关人士说：“两家公司已经进行了相当长时间的讨论，目前正在与当局协商当地工厂设立的各种税制支援等奖励问题。” 现代汽车集团正在将印度尼西亚工厂培养成东盟战略据点。据悉，除印度尼西亚外，年初还考虑过在国内设立“合资企业(joint venture)”，但希望确保电池稳定供应的现代汽车指名要在印度尼西亚设立合作法人。 现代汽车和LG化学22日表示，现代汽车副会长郑义宣和LG会长具光谟举行了首次正式会晤。22日上午，郑首席副会长与具会长参观了LG化学梧仓工厂电动汽车电池生产线，并讨论了电动汽车相关的一揽子合作方案。现代汽车集团经营层共享了LG化学正在开发的长寿命电池和锂-硫电池、固态电池(Solid-state battery)等未来电池的技术和开发方向。

한국어