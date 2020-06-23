黄喜灿转会在即？球队主教练：他已做好挑战顶级联赛的准备. June. 23, 2020 07:38. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 即将告别萨尔茨堡的“黄牛”黄喜灿(24岁)实现了联赛两位数的助攻。 奥地利足球甲级联赛萨尔茨堡队的前锋黄喜灿22日在主场萨尔茨堡迎战沃尔夫斯贝格队的比赛中，在上半场第19分钟利用渗透传球助攻队友奥川雅也(日本)先拔头筹。黄喜灿本赛季的攻击力(赛季14粒进球)正在上升，他是联赛第10次，也是赛季第17次助攻，虽然球队因防守集中力不足只与对手打成2比2平，但是黄喜灿在场上的74分钟表现十分活跃，引领了球队的进攻。 目前，黄喜灿被列入了埃弗顿队、狼队(以上英格兰)、莱比锡红牛队(德国)等欧洲顶级联赛俱乐部的目标引援名单。在这种情况下，萨尔茨堡的主教练杰西•马西暗示了黄喜灿的转会。马西在接受奥地利克罗内电视台采访时说：“黄喜灿在效力萨尔茨堡队期间学到了很多东西。成长顺利的他，已经做好了走向顶级俱乐部的准备。” 马西主教练没有透露黄喜灿的具体去向和转会时间。他说：“我不知道黄喜灿会在今年夏天离开球队，还是冬天离开。但是，如果他转会的话，我想对他说‘这段时间非常感谢他。为了萨尔茨堡拼尽了全力，未来祝他好运’。” 另外，效力德国足球乙级联赛达姆施塔特队的中场球员白升浩(23岁)在当天与韦恩队的比赛中攻入1球、助攻1次，帮助球队以3比1获胜。下半场第32分钟，白升浩利用右脚劲射攻入制胜一球。这是他继2月份与德累斯顿队的比赛上攻入德国舞台首粒进球后，时隔4个月打入的本赛季第2粒进球。

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