韩美对朝互助的时间节点……韩半岛局势变得更加不明朗. June. 23, 2020 07:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. “虽然内容也有问题，但时间点太糟糕了。” 22日，韩国政府有关人士就美国前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿的回忆录风波发表了上述言论。这是因为，无论是文在寅总统、美国总统特朗普、朝鲜国务委员会委员长金正恩等韩朝美领导人，还是谈判实务人员之间的敏感内容，都被博尔顿单方面公之于众，而且是在目前韩朝紧张局势达到顶点的时候公开，使争议愈演愈烈。青瓦台内外担心，在朝鲜放弃对话、完全转向强硬应对局面的情况下，韩半岛局势进入更加不明朗的状况。 对于博尔顿的回忆录，青瓦台和白宫都表现出“不属实”的态度。但回忆录中包含了很多可能成为韩美之间争论焦点的内容。通过朝鲜炸毁开城南北共同联络办事处等，韩美正在重新调整对朝政策步伐的情况下，回忆录内容曝光成了突发的不利因素。 最具代表性的是长期化的韩美防卫费分摊额磋商。根据回忆录，特朗普指示说：“（从韩国）获得50亿美元的方式，是威胁撤出所有美军。”如果这一内容属实，特朗普将毫不留情地打出撤走驻韩美军这张牌。 再加上特朗普去年2月在河内举行朝美首脑会晤之前，更把精力集中于迈克尔·科恩的听证会等，与特朗普对无核化谈判态度消极的相关内容，有人担心会助长朝鲜的强硬态度。一名外交消息人士表示：“朝鲜深刻体会到特朗普总统想把朝美谈判用于国内政治，因此到11月美国大选为止，很可能不会改变目前的强硬局面”。“再加上博尔顿和（青瓦台国家安保室长）郑义溶之间的泥浆战，可能会给青瓦台与白宫之间的基本信任带来坏影响。”

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