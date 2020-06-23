博尔顿回忆录暴露了朝鲜无核化骗局和蹩脚斡旋者的幻像. June. 23, 2020 07:39. . 随着揭露韩朝美三国首脑无核化谈判内幕的美国前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿的回忆录全文被公开，风波愈演愈烈。书中内容带有其主观解释，不能全部看作事实。然而，三国首脑们以政治上的算计为先，朝鲜在谈判过程中以荒唐的要求一以贯之等等，不能就此放过。 文在寅总统在前年板门店韩朝首脑会谈的第二天，在与特朗普总统通电话时表示：“金正恩提议关闭丰溪里核试验场，并承诺完全无核化。”这算是给了特朗普总统一个绿灯，即可以相信朝鲜的无核化意志参加会谈。但此后朝鲜表现出的态度让人很难排除文在寅总统误判金正恩意图或按照自己的意愿扩大解释的可能性。根据博尔顿回忆录，金正恩在此后的河内谈判中自始至终坚持以废弃近乎废铁的宁边核设施为代价，要求解除联合国所有对朝制裁，固执地坚持谁都很难接受的提议。 有人怀疑，前年新加坡朝美首脑会晤的举行过程是否也与韩国政府的“因为金正恩提议举行朝美会谈，韩国因而进行斡旋”的解释不同。根据博尔顿的回忆录，青瓦台国家安保室长郑义溶向金正恩提议会见特朗普，并向特朗普表示金正恩希望见面。其结果，是向美国转达了朝鲜无核化的可能性，给朝鲜留下了“可能缓解制裁”的错误认识，出现了错误传递。这与国家间谈判中需要的“忠实的中间人（Honest Brocker）”相距甚远，而且也仅仅证明了如果韩半岛的司机论和斡旋者论失去信任，一切都只不过是虚想而已的事实。 在博尔顿的回忆录中，还赤裸裸地表现出了特朗普总统相比无核化更注重巩固政治处境的随性形象。金正恩利用这样的特朗普，想以自上而下方式的谈判取消对朝制裁，并试图拥有核武器，这一点也得到了确认。像这样各自以政治利害关系处理的结果，就是发展成为无核化无影无踪、朝鲜因对朝制裁问题威胁采取军事行动的韩半岛危机。 尽管博尔顿的揭露曝光了上述内幕，打破了不公开首脑间协议的外交不成文规定，其结果有可能对韩美关系产生负面影响。郑义溶室长昨天表示：“博尔顿回忆录相当部分严重歪曲了事实。”在朝鲜炸毁开城南北联络办事处导致韩半岛紧张局势达到最高潮的情况下，绝不能对这种信任损失置之不理。现在韩美两国应该集中精力，恢复两国的信任，制定共同的对朝应对战略。放弃蹩脚的斡旋者论、司机论，把国际合作、朝制裁作为基础，引导朝鲜走上无核化之路，除此之外别无他途。

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