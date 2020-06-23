6月25日早晨. June. 23, 2020 07:39. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 6·25战争爆发前，韩国军队共有8个师，约9.5万人，38线上部署了4个师。朝鲜军有10个师团，17.5万人，多8万人左右。38线上的兵力差更大，部署了7个师和战车旅。提到韩国和朝鲜的战斗装备差距时，经常举出朝鲜军队有242辆战车、韩国军队连一辆都没有的例子，但同样重要的是炮兵火力。在现代战争中，野战炮的决定力远超出常人想象。炮兵火力几乎相差6倍。 当天发生了更奇怪的事情。朝鲜军大部队集结在38线，开始准备战争，韩国军不可能没有察觉到异常征兆。虽然有谍报上报，但得到的答复是要组成强有力的谍报队进行确认。那支谍报队前往侦察时，遭遇了开始南侵的朝鲜军主力。国军也察觉到了异常征兆，一个月以来都在下达非常警戒令，6月23日却解除了警戒令。以一段时间以来受苦受累为由，把一半的兵力都放出去外宿。24日，师长们为了参加陆军军官俱乐部的宴会来到了首尔。这是众所周知的事情，但很多人不知道一个月前主要指挥官被更换的事情。就算指挥官换班是定期人事安排，也不能一次全部换掉。当时的状态，是几乎所有的指挥官都不掌握现场或部队的情况。 在客观战斗力不到一半的情况下，防御计划缺乏现实性。师团的团部署得效率低下，根据白善烨将军的证言，2、3线防御线也没有建立。这是因为“寸土必争”的名分论。即使实力占优，但对方准备充分，如果不确信是压倒性的胜利，战争也不会轻易爆发。反之，即使战力占优，如果战术应对准备不当，战争准备不充分，战争就会发生。6·25战争的惨痛教训不就是这个吗？ 历史学家

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