朝鲜的对美核威胁，如果对胆小鬼的吹嘘放任不管，终将成为现实. June. 22, 2020 07:46. . 朝鲜威胁，一旦韩半岛战争爆发，有可能通过战略导弹和核武器攻击美国。朝鲜驻俄罗斯大使馆20日表示：“目前朝鲜拥有战略导弹和核武器”，“朝鲜半岛新战争的开始，将是终结美帝国的一个非常特别的事件。”包括上周末美国从阿拉斯加向半岛东部海域出动B-52战略轰炸机等，作为对朝鲜挑衅的警告，美国在2018年以后首次展开战略资产，朝鲜针对美方的举动表现出了神经质的反应。 朝鲜对美国的核威胁并不是第一次。在2017年“火焰和愤怒”时期，朝鲜国务委员会委员长金正恩曾威胁说，美国本土和夏威夷印度太平洋司令部在朝鲜的打击范围之内。当然，朝鲜对美国的核攻击威胁还只是吹嘘程度而已。国际社会评价认为，朝鲜的核开发还没有进展到在洲际弹道导弹上搭载核弹头的程度。洲际导弹再次进入大气层的试验也失败了。 但是，朝鲜将核弹头小型化到搭载洲际导弹的水平只是时间问题。朝鲜从未停止过核武器开发和运载工具远程导弹的开发。尽管如此，韩国政府和执政圈仍然不断做出基于通过缓和对朝制裁实现朝鲜无核化的认识的发言。甚至一些执政党议员表示，无核化不能成为交流合作的前提条件。甚至还有言论一方面搞混朝鲜核开发历史的事实关系，一方面把核开发的责任推卸给美国。 现在应该抛开朝野和左右之分，一致阻止朝鲜的进一步挑衅。开城板门店南北联络办事处被炸毁后，曾预告进行军事挑衅的朝鲜在非军事区一带的哨所和之前没有使用的潜伏哨所投入了兵力，正在进行维修。据观测，西北岛屿附近的盖头海岸地区的两门海岸炮也被发现从19日起处于开启状态。这可能是朝鲜军总参谋部预告的“军事行动”的前兆。朝鲜上周末预告说，将散发讽刺文在寅总统的传单。 虽然朝鲜现在察看着韩国军的应对态势和美国展开战略资产的可能性，在挑衅的红线前平顺着喘息，但是总有一天朝鲜完成装载核弹头的洲际导弹的瞬间，朝鲜的对美发言权就会上升到另一个层次。韩国在韩半岛问题上只能成为乙方。如果美国本土的城市进入核导弹的直接射程，在有事时美国的选择也会发生动摇。必须铭记，如果不正视朝鲜的核威胁，只看朝鲜的眼色行事，那么朝鲜对美国的核威胁就会变成现实，那时只有韩国国民会全部遭受损失。

한국어